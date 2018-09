Porsche deixarà de fabricar models dièsel dels seus automòbils

Porsche deixarà d'oferir versions dièsel dels seus automòbils, segons ha declarat el director executiu de la unitat de Volkswagen al diari setmanal 'Bild Am Sonntag', una mesura que respon als requisits cada vegada més estrictes per frenar les emissions de diòxid de carboni.

"En el futur no hi haurà més automòbils dièsel de Porsche", ha afirmat Oliver Blume en una entrevista publicada al diari alemany. "Mai hem desenvolupat i produït motors dièsel. No obstant això, la imatge de Porsche s'ha vist colpejada. La crisi del dièsel ens ha causat molts problemes", ha explicat.

Porsche ha venut versions dièsel dels seus automòbils durant gairebé una dècada, segons ha informat 'Bild am Sonntag'. Fa gairebé un any, Volkswagen va admetre haver manipulat les proves d'emissions de dièsel, el que ha provocat una ona expansiva en la indústria automotriu i una ofensiva a tot el sector contra els motors contaminants, denominada per molts mitjans de comunicació com el 'dieselgate'.