La DGT proposa treure més punts per usar el mòbil i per no portar el cinturó

El director general de Trànsit, Pere Navarro, ha proposat aquest dijous una reforma del carnet perquè s'ampliï el nombre de punts que es treuen per l'ús del telèfon mòbil al volant (dels 2 actuals a 4 o 6) i per no portar el cinturó de seguretat (de 3 a 4).

Es tracta d'una de les propostes que Navarro ha exposat a la Comissió de Seguretat Viària del Congrés, on ha instat els grups polítics a consensuar algunes mesures per rebaixar la sinistralitat, entre elles la retirada de més punts per aquestes infraccions.

Però, també, unificar a 90 quilòmetres per hora la velocitat màxima en totes les carreteres secundàries o convencionals (en les amb voral d'1,5 metres és ara de 100 km / h), que siguin obligatòries algunes classes presencials sobre seguretat viària per obtenir el carnet de conduir i que els professors d'autoescola es formin de manera reglada en la formació professional.

Ha suggerit, així mateix, augmentar el nombre de radars per al control de la velocitat. "Ho sento, però és l'únic mitjà que tenim", ha dit Navarro abans de comparar els 7.200 aparells d'aquest tipus que té el Regne Unit i els 4.000 de França amb els 1.000 d'Espanya.

També ha avançat que a l'octubre s'incorporaran 250 nous agents a l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil i en 2019 ho faran altres 400.

Navarro ha deixat en mans de la Comissió de Seguretat Viària de la Cambra la presa d'aquestes decisions, però en la seva compareixença ha volgut exposar les línies generals de les mesures que el seu organisme considera necessàries per millorar l'accidentalitat.

Ha recordat que Espanya té una mitjana de 39 morts en accident de trànsit per un milió d'habitants, per sota dels 49 de la mitjana europea, i només estan per davant del nostre país Suècia, Regne Unit, Països Baixos i Dinamarca.

No obstant, ha assenyalat que Espanya es col·locaria en millor posició si es fes una "correcció" per tenir en compte dos factors singulars: els 85 milions de turistes, que en molts casos lloguen cotxe o viatgen amb els propis i els 5,2 milions de motos que circulen per les nostres carreteres.

Després d'apostar pel debat en matèria de seguretat viària perquè parlar d'ells redueix les morts, Navarro ha advocat per la posada en marxa de mesures concretes, que han de plasmar-se en la llei, i per la mobilització de la societat civil.

Unes mesures que han de tenir en compte les dades de la sinistralitat viària en 2017 i que marquen on han de concentrar els esforços.

Així, ha recordat que el 77 per cent dels morts en accident moren a les carreteres convencionals, sobretot pro sortides de via i xocs frontals (en tots dos casos la velocitat excessiva és present), i que el 46 per cent dels morts pertany a col·lectius vulnerables (vianants, ciclistes i motoristes).

I és aquí on es vol incidir, així com en les distraccions (el mòbil sobretot), ha especificat Navarro.