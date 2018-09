Habitabilitat, confort i elegància

Hyundai Santa Fe

La denominació Santa Fe es va estrenar ara fa disset anys, quan la marca coreana Hyundai va llançar al mercat un vehicle que competia directament amb el Toyota RAV4, l'Honda CR-V, el Subaru Forester o el Land Rover Freelander. Tots ells, inclòs el Santa Fe, eren models molt útils fora de l'asfalt, però que no es podien considerar autèntics 4x4. Eren el que avui en dia coneixem sota la denominació SUV o tot camí, tot i que en aquella època aquest segment no era tan popular com ho és actualment.

Des d'aquell any 2001 la marca ha venut un total d'1,6 milions de vehicles SUV a Europa, i s'ha convertit en un dels fabricants de referència en el segment. I d'aquestes unitats, més de 400.000 corresponen al Santa Fe, que al llarg d'aquests disset anys s'ha renovat en dues ocasions i tot just acaba de rebre la seva quarta generació, que millora l'equipament de seguretat, l'habitabilitat i el confort dels ocupants.



Disseny modern i elegant

El Santa Fe hereta el llenguatge de disseny atrevit i juvenil que va estrenar el Kona, però els dissenyadors de Hyundai han sabut adaptar-lo a la línia necessàriament elegant que requereix el SUV més luxós de la marca. La part frontal presenta la característica graella hexagonal en forma de cascada i una il·luminació led provinent de les anomenades Composite Lights, els fars bessons que s'han convertit en tot un segell d'identitat de la marca coreana.

La vista lateral destaca per uns imponents passos de roda que alberguen unes llantes d'aliatge d'entre 17 i 19 polzades, mentre que la part posterior barreja l'estil i l'esportivitat, ja que adapta el seu estil al de models com l'i30 però incorpora una atractiva doble sortida d'escapament o un difusor posterior que li atorguen una gran presència.

Aquesta línia poderosa i imponent es veu incrementada gràcies a les mesures del nou model, que tenen modificacions en totes les cotes. Així, la longitud passa de 4,69 a 4,77 m, l'amplada d'1,88 a 1,89 m i l'altura d'1,69 a 1,68m.

Quant al disseny interior, es mostra molt elegant i tecnològic. El quadre de comandaments està presidit per una gran pantalla de vuit polzades que incorpora navegació en 3D i connectivitat amb Apple CarPlay i Android Auto. A més, també gaudeix de sistemes com el Head-Up Display de vuit polzades o el Hyundai SmartSense, que hi suma el sistema d'alerta de passatgers a les places posteriors, l'assistent de prevenció de trànsit creuat posterior o l'assistent de sortida segura del vehicle. Aquests elements es sumen als més habituals, com l'assistent de canvi de carril, l'avisador d'angle mort, la càmera de 360º o el sistema de reconeixement de senyals, entre d'altres.

L'habitabilitat d'un model d'aquestes característiques és un dels seus punts forts, i en el cas del Santa Fe aquest aspecte millora notablement respecte a l'anterior generació gràcies a una distància entre eixos ampliada que augmenta l'espai a les places posteriors per als set ocupants que pot encabir el tot camí coreà.



Dièsel, gasolina i híbrid

Actualment el Santa Fe està disponible amb dos motors dièsel i un de gasolina. Els propulsors dièsel són els 2.0 CRDi de 150 cv (associat a un canvi manual de sis velocitats) i el 2.2 CRDi, que amb 200 cv és l'opció de gasoil més potent de la gamma, millora la seva eficiència de consum de combustible un 4% respecte a l'anterior generació i pot anar associada a la tracció total i a un canvi automàtic de vuit velocitats. Pel que fa al motor de gasolina, es tracta d'un bloc de 2,4 litres amb 185 cv, també disponible amb tracció total i canvi automàtic, però que en aquest cas és de sis relacions. A més, la marca preveu l'arribada de dos propulsors alternatius, un d'híbrid i un d'híbrid endollable.

Precisament el sistema de tracció total és un altre dels aspectes destacables del SUV de Hyundai. Conegut com a HTRAC, s'ha millorat el seu funcionament per controlar de manera eficient el repartiment del parell segons l'adherència disponible i la força de frenada entre l'eix davanter i posterior de forma variable. D'aquesta manera, el Santa Fe pot circular per qualsevol tipus de superfície -ja sigui sobre neu, terreny lliscant o asfalt- amb una millora del comportament i l'estabilitat als revolts.