Nou etiquetatge de dièsel i gasolina

Canvi en la nomenclatura del combustible

Dièsel, gasolina súper, sense plom 95, sense plom 98... els combustibles que fan servir la gran majoria de vehicles del parc automobilístic estatal han rebut diversos noms al llarg de la seva història, però a partir del proper divendres 12 d'octubre tots quedaran unificats sota una denominació específica que els classificarà segons les seves característiques.

El canvi afectarà els 28 estats membres de la Unió Europea, que juntament amb els països de la Unió Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i els estats de Macedònia, Sèrbia, Suïssa i Turquia, hauran d'adaptar la nova nomenclatura tant en els vehicles nous –ciclomotors, motocicletes, tricicles, quadricicles, turismes, vehicles comercials, autocars i autobusos– com a les estacions de servei.



Tres grups de combustibles

Amb l'objectiu de fer el canvi de forma entenedora per als usuaris, els tres tipus de combustibles s'han classificat en tres grups diferents. Així, el símbol distintiu de la gasolina serà un cercle, a l'interior del qual hi haurà la lletra E seguida del número 5, 10 o 85. Aquest número especifica la quantitat d'etanol que conté el combustible, de manera que l'E5 conté un 5% l'E10 un 10% i l'E85 un 85%. Pel que fa al dièsel, el símbol identificatiu serà un quadrat amb la lletra B i els números 7 i 10, en funció de la quantitat de biodièsel que conté. El dièsel B7 contindrà un 7% de biodièsel (correspon al dièsel habitual) i el B10, un 10%. A més, també serà possible posar dièsel parafínic o sintètic, anomenat XTL.

Finalment, els combustibles alternatius en forma de gas també tindran el seu propi etiquetatge. El símbol identificatiu serà un rombe, i els combustibles disponibles seran el gas liquat del petroli (LPG), el gas natural comprimit (CNG), l'hidrogen (H2) i el gas natural liquat (LNG).

Per tal d'evitar confusions a l'hora d'omplir el dipòsit, les mànegues i els assortidors de les gasolineres, les tapes dels dipòsits dels cotxes nous, els manuals d'usuari i fins i tot els concessionaris hauran d'especificar quin tipus de combustible és compatible amb cada vehicle en particular en funció del seu propulsor.