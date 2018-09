Un SUV d'estil cupè

BMW X4 PRESENTACIÓ

Ja està disponible als concessionaris la segona generació del BMW X4. Amb un preu que arrenca en 53.500 euros, el tot camí alemany incorpora tota una sèrie de novetats, ja que com anuncia la marca bavaresa, no es tracta d'una simple actualització sinó de l'arribada un vehicle totalment nou.

Aquest model pertany a la família X de BMW, és a dir, a la gamma de tot camins que al llarg de la seva història ha matriculat més de 5.600.000 unitats i que aviat es renovarà i s'ampliarà amb l'arribada del nou X5, de l'inèdit X7 (l'any 2019) i del nou X3 (l'any 2020). Més concretament, l'X4 pertany als SUV de BMW amb carrosseria cupè, un segment que va inaugurar l'X6 l'any 2008 amb un èxit extraordinari que va motivar l'arribada de models com l'X2 o del mateix X4.

L' aspecte cupè s'accentua encara més en la segona generació d'aquest model, ja que és més llarg, més ample i més baix que el seu predecessor. El nou BMW X4 augmenta la seva longitud en 81 mm fins als 4.752; 37 en amplada, fins als 1.918, i redueix la seva altura en 3 mm, situant-se en 1.621. A més, augmenta la distància entre eixos en 54 mm per a afavorir l'habitabilitat i l'estabilitat en ordre de marxa. Quant al disseny, el frontal és encara més robust gràcies la major amplada, a l'augment de la mida dels ronyons de la graella amb aspecte tridimensional i als estilitzats fars amb tecnologia led de sèrie. Al lateral és on més s'aprecia l'aspecte cupè dels models amb números parells de la família X, ja que la inclinació del sostre a la zona del pilar C és molt pronunciada i finalitza en una part posterior que, sens dubte, és la que més varia pel que fa al seu predecessor. Gràcies a unes línies horitzontals molt marcades i a l'ús d'uns fars tridimensionals ubicats als extrems -al costat dels dos tubs d'escapament presents en totes les motoritzacions- la sensació d'amplada de la part posterior es veu notablement augmentada.



Tres versions diferents

El nou X4 es pot escollir en tres variants diferents, que reflecteixen diverses personalitats i amb llantes de 19 polzades específiques per a cada model.

La versió xLine transmet robustesa i està dirigida als clients més aventurers, amb protectors de baixos davanters i posteriors, faldons laterals en color Glacier Silver metal·litzat i marcs de les finestres laterals i altres elements d'estil addicionals acabats en alumini setinat. El model M Sport X està pensat per a aquells que volen combinar esportivitat i esperit tot terreny. Utilitza elements ornamentals en color Frozen Grey, així com un disseny específic per a les entrades d'aire, els faldons laterals i el protector de baixos posterior. I finalment, l'M Sport es dirigeix als clients que volen sentir l'esportivitat de la marca bavaresa. Integra parafangs i faldons laterals optimitzats aerodinàmicament i accents en color negre brillant. A més, el nou BMW X4 també es pot personalitzar amb les opcions del catàleg de BMW Individual.

Les tres opcions esmentades també aporten una sèrie de canvis a l'habitacle de l'X4, amb elements específics per a cada personalitat, si bé totes comparteixen una estructura general que s'ha renovat completament, tant en el seu disseny com en les seves dimensions. L'habitacle és més espaiós gràcies a les majors dimensions del vehicle, que permeten gaudir als ocupants de 3 cm més a la zona dels genolls en la segona filera de seients. I tot això amb un maleter que arriba fins als 525 litres de capacitat, ampliables a un màxim de 1.430 litres.



Molta tecnologia

Visualment el que més crida l'atenció de l'interior és la introducció d'un nou volant multifunció més gruixut, atractiu i ergonòmic que el de l'anterior generació. També resulta destacable el quadre de comandaments, que ara presenta unes línies més fluides, i una pantalla central de fins a 10 centímetres des de la qual es visualitzen tots els elements tecnològics del vehicle.

Tot aquest repertori tecnològic queda complementat per elements com el Head-Up Display, els sistemes de control per veu i gestual, l'assistènt d'aparcament amb visualització zenital i en 3D, l'avançada conducció semiautònoma o l'extraordinària clau intel·ligent, que completen un paquet de connectivitat, infoentreteniment i seguretat que és tota una referència en el seu segment.



Gamma de motoritzacions

El client pot escollir l'X4 amb quatre motors de quatre cilindres i dos litres de cilindrada. Els que optin per la gasolina disposen del propulsor Xdrive20i de 184 cv o el xDrive30i de 252 cv, mentre que els que es decantin per l'opció dièsel disposen de l'xDrive20d de 190 cv –amb una eficiència exemplar– o bé l'xDrive25d de 231 cv. A més, la versió dièsel d'altes prestacions M40d presenta un motor de sis cilindres i 2.993 cc de cilindrada que entrega 326 cv.

Totes les variants transmeten la potència del motor a la carretera a través de la transmissió Steptronic de vuit velocitats i del sistema de tracció integral intel·ligent BMW xDrive. A més, els models BMW Performance M incorporen de sèrie la transmissió Steptronic Sport de vuit velocitats, que ofereix uns canvis de marxa excepcionalment ràpids.