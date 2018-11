Un Fórmula 1 per a la carretera

McLaren ha tardat més de 25 anys a trencar la barrera dels 391 quilòmetres per hora de velocitat punta que va establir amb el seu model F1, però finalment ho ha aconseguit amb un cotxe que està cridat a superar la llegenda del seu predecessor. Es diu Speedtail i, gràcies a la utilització de fibra de carboni en tota la seva estructura, a una aerodinàmica innovadora, a la tecnologia més avançada del mercat i a una motorització híbrida que desenvolupa 1.050 cavalls, és capaç d'arribar fins als 403 km/h.

McLaren diu que el seu primer Hiper-GT «eleva els límits del que tècnicament és possible a través de la fusió perfecta entre art i ciència». I el cert és que a primera vista ja es percep com en aquest vehicle el disseny s'ha posat al servei de l'enginyeria per tal de crear una màquina extremadament bella i alhora aerodinàmica. Cadascun dels elements i detalls de l'Speedtail estan pensats per reduir la resistència al vent i, per tant, maximitzar la velocitat punta. És més estret que el McLaren P1, però més de mig metre més llarg, ja que mesura 5.137 mm.

Vist des de dalt sembla una gota d'aigua (la forma més ràpida de la natura) i el seu perfil crea un primer contacte molt suau de l'aire amb el deflector davanter, mentre que la cua allargada redueix les turbulències. I no només la forma general és una llàgrima, sinó que també ho és l'habitacle de vidre del pilot, instal·lat dins del cotxe i que un cop més contribueix a l'eficiència de la resistència aerodinàmica.

El disseny general del vehicle es veu a més reforçat per elements no menys avantguardistes com ara unes càmeres digitals de visió posterior que substitueixen els tradicionals retrovisors de les portes; les cobertes aerodinàmiques a les rodes davanteres per reduir les turbulències al voltant dels passos de roda i una silueta sense «costures», realçada per la reducció de línies de tancament (incloent la coberta posterior en una sola peça) que no atura la continuïtat visual de la carrosseria ni el flux d'aire. Els alerons posteriors actius patentats són accionats hidràulicament i formen part integral de la coberta posterior, fabricada en fibra de carboni flexible, és a dir, que la carrosseria de l'Speedtail pot, literalment, doblegar-se. Amb una tolerància de només 1 mm entre les superfícies, aquesta nova i espectacular tecnologia elimina tots els buits o línies de tancament entre el vehicle i l'extrem davanter dels alerons, la qual cosa significa que no hi ha turbulència, no hi ha resistència i no hi ha pèrdua de velocitat.



Lleugeresa i potència

Tots els elements descrits estan fabricat al voltant d'una estructura monocasc de fibra de carboni feta a mida i que es beneficia d'una engi-nyeria lleugera que inclou un cos de fibra de carboni, suspensió activa d'alumini i frens ceràmics de carboni. Sense cap mena de dubte, els millors complements per esprémer al màxim les prestacions d'un motor absolutament revolucionari.

L'Speedtail munta un propulsor híbrid gasolina-elèctric que desenvolupa una potència combinada de 1.050 cv amb un rendiment senzillament extraordinari. Aconsegueix una velocitat de 403 km/h seleccionant el radical mode de conducció Velocity, que s'ha desenvolupat específicament per a aquest model. En aquesta posició s'optimitza el tren motriu híbrid per aconseguir altes velocitats, mentre que també s'adapta l'angle dels alerons actius posteriors amb la mateixa finalitat. A més, les càmeres digitals retràctils es retreuen per millorar encara més la resistència aerodinàmica. Finalment, el Velocity Active Chassis Control rebaixa l'Speedtail en 35 mm, deixant el punt més alt del vehicle a només 1.120 mm de la superfície de la carretera.

La part elèctrica del tren motriu permet un augment implacable en la velocitat del vehicle independentment de les revolucions del motor, la qual cosa unida al baix pes de l'Speedtail (només 1.430 kg) fa que estableixi un nou punt de referència per a un McLaren, amb una acceleració de 0-300 km/h en només 12,8 segons. Això suposa gairebé quatre segons menys que l'híbrid de la sèrie Ultimate, el McLaren P1 (16.5 segons).

Ja se sap que el pneumàtic és l'únic punt de contacte entre el vehicle i l'asfalt, i per tal de filtrar i suportar tota aquesta càrrega energètica es necessita un compost extraordinari. Per això, el soci tecnològic de McLaren, Pirelli, ha creat un pneumàtic P-Zero dissenyat a mida per a la velocitat extrema d'aquest Hiper-GT.



Lloc de comandament

L'Speedtail ofereix unes prestacions estratosfèriques, i per això, com si d'una nau espacial es tractés, disposa d'un lloc de comandament en què el conductor se situa al centre de l'habitacle. Als seus laterals i en una posició una mica més endarrerida estan situats els altres dos seients, integrats al monocasc de fibra de carboni.

Davant del conductor es troba un modern sistema de control amb pantalles d'alta definició i pantalles tàctils que recorren el tauler i eliminen gairebé tots els botons i interruptors que tradicionalment es troben en un cotxe. Els controls per arrencar el motor, encendre l'Active Dynamics Panel i activar el mode Velocity, així com els d'obrir les finestres i portes, estan en panells sobre el cap del conductor, simulant la cabina d'un caça de combat. Aquests controls i els altres interruptors i botons són d'alumini polits a mà.

A l'habitacle, la innata esportivitat d'aquest model es combina amb la màxima expressió del luxe. La seva elegància i excel·lència material s'assembla més a la del món de l'alta costura, els iots de luxe i els mobles fets a mida que al que normalment s'acostuma a observar al món de l'automoció. A més, la capacitat de personalització de l'Speedtail és extraordinària, perquè cada propietari disposarà d'un model únic. Un exemple és el joc de maletes de fibra de carboni, fetes a mida per als espais reservats per a l'equipatge tant en la part davantera com en la posterior del vehicle.



Prototip