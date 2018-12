Modulable i amb caràcter

Tot just abans d'iniciar la celebració del seu centenari, Citroën desembarca a un nou segment amb el C5 Aircross, un SUV de 4,50 metres de llarg que arribarà als concessionaris al llarg de les pròximes setmanes.

Un primer cop d'ull permet adonar-se que estem davant d'un vehicle que, tot i que manté la identitat de la marca, aporta un aire renovat i aposta per la qualitat dels seus acabats i les seves línies. A la part superior, els llums diürns formen unes línies que s'estiren fins al centre, on es troba el logo de la marca. En un nivell inferior, la calandra s'associa amb uns fars que formen un dels segells d'identitat del C5 Aircross, amb una signatura lluminosa Full Led. A la part inferior, les entrades d'aire estan envoltades per unes brànquies que combinen diversos colors. El capó és alt i allargat, amb un disseny que accentua el seu caràcter.

Si la part davantera confereix un estil luxós i avantguardista, la posterior no queda enrere. Les òptiques en relleu estan formades per quatre mòduls LED en 3D, on destaca la nova firma lumínica de la companyia francesa. La idea d'aquest canvi és que, amb un simple cop d'ull, sigui fàcilment identificable i atregui totes les mirades. Les brànquies també tenen el seu protagonisme a la part posterior i estan ubicades en una posició baixa per millorar l'aerodinàmica del model. Dues grans sortides d'escapament cromades, a un costat i l'altre, aporten més força i potència.



POSICIÓ DE CONDUCCIÓ elevada

Quan ens posem al volant del nou Citroën C5 Aircross, la primera impressió és de confort. Un interior ampli i espaiós on es respira qualitat i on tornem a trobar múltiples espais per deixar objectes. El conductor té a l'abast de la mà tota la informació necessària mitjançant un volant que té els comandaments integrats. La pantalla digital TFT configurable de 12,3 polzades ofereix tres modes de visualització diferents. A la zona central, les sortides d'aire protegeixen una pantalla tàctil capacitiva de 8 polzades, dotada amb una barra de comandament tàctil que forma un bloc únic.

Un dels aspectes més destacables de l'interior són les places posteriors, formades per 3 seients individuals escamotejables, lliscants i reclinables. A més, el confort s'accentua amb l'espai que es guanya en desaparèixer el túnel de la transmissió. Gràcies a aquest fet, el passatger que viatgi a la plaça central ho podrà fer amb molta comoditat. El maleter és un altre dels aspectes destacats, ja que disposa d'una capacitat d'entre 580 litres i 720 litres amb els seients de la segona filera en posició i pot arribar fins als 1.650 litres amb la segona fila de seients abatuts, la qual cosa el converteix en el SUV amb el maleter amb més volum del seu segment.

Citroën ha utilitzat en aquest nou model un sistema d'aïllament acústic que permet reduir de forma considerable els sorolls aerodinàmics i de rodament gràcies a uns vidres davanters laminats amb doble gruix, que asseguren als passatgers un aïllament excepcional.

Incorpora 6 tecnologies de connectivitat i fins a 20 tecnologies d'ajuda a la conducció, entre les quals destaca el Highway Driver Assist (un dispositiu de conducció autònoma de nivell 2) o el Grip Control amb Hill Assist Descent, que permet circular fora dels camins asfaltats.



MOTORS EFICIENTS

Els nous motors d'última generació del Citroën C5 Aircross, Euro 6.2, destaquen per la seva elvada eficiència i prestacions. Es comercialitzaran dues motoritzacions gasolina (PureTech 130 S&S 6v i PureTech 180 S&S EAT8) i tres versions dièsel (BlueHDI 130 S&S 6v, BlueHDI 130 S&S EAT8 i BlueHDI 180 S&S EAT8). La caixa automàtica EAT8 és de convertidor de parell suau i proporciona una gran experiència de confort de conducció tant en l'arrencada com en les maniobres d'aparcament. A més, a principi del 2020 el C5 Aircross serà el primer vehicle de Citroën que incorporarà el sistema PlugIn Hybrid PHEV.

Estarà disponible amb quatre acabats (Start, Live, Feel i Shine). La gamma arrenca en 18.590 euros, però hi haurà una sèrie de llançament anomenada Comfort Class Edition, limitada a 300 unitats per a l'Estat espanyol i que destacarà pel seu estil i el seu elevat nivell tecnològic i de confort. Un vehicle elegant i molt equipat, que disposarà de les noves suspensions i seients, així com la resta d'elements distintius del model. Estarà disponible des de 32.490 euros.