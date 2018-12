CANVI DUAL DRIVE PER A ELÈCTRICS

La transmissió de Schaeffler per a vehicles elèctrics ofereix el màxim plaer de conducció alhora que proporciona un gran nivell de confort i una baixa sonoritat. Aquesta transmissió està disponible en versió paral·lela a l'eix o coaxial, i destaca en tots dos casos per l'elevat parell d'entrada i les seves àmplies possibilitats d'integració. Al nou Audi e-tron és possible trobar-hi dues versions: mentre que la variant coaxial proporciona una tracció posterior permanent, la variant paral·lela a l'eix entra en funcionament només quan és necessària la tracció a totes les rodes. El nucli de tot el sistema és el conjunt d'engranatges planetaris combinat amb un diferencial desenvolupat per Schaeffler.