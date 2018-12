HOMENATGE al tot terreny

En plena expansió del fenomen crossover, Suzuki ha decidit recuperar la seva tradició tot ter-reny més brillant per a la seva renovada gamma. I la mostra més evident d'aquesta aposta és el nou Jimny.

La tercera generació del model s'incorpora al mercat amb una interessant proposta que combina la clàssica i fàcilment identificable imatge de l'icònic tot terreny japonès amb la darrera tecnologia en matèria d'equipament, motoritzacions i seguretat. Un plantejament d'èxit en el qual destaca especialment la seva imatge, de notable caràcter off-road i que la marca anomena «retrofuturista», ja que recorda els genuïns 4x4 dels anys 80. Per aquest motiu, el Jimny recorre a un disseny amb superfícies netes i angles molt marcats, així com detalls de disseny més propis com poden ser l'àmplia graella frontal amb grans entrades verticals, les inconfusibles òptiques rodones integrades, els grans passos de roda o la porta del maleter, on s'ubica la roda de recanvi.

A l'interior se segueix la mateixa línia de disseny angulós, acompanyat per les solucions més actuals en matèria de connectivitat o infoentreteniment. Així doncs, el quadre de comandaments està presidit per dues grans esferes emmarcades amb bisells quadrats, un detall característic dels anteriors Suzuki SJ. A la part central del quadre de comandaments se situa una gran pantalla tàctil que incorpora el sistema de navegació, la informació del vehicle, el telèfon, l'equip de so i les funcions de connectivitat. A la part inferior s'agrupen els comandaments de la climatització i una filera de botons de disseny retro que aglutinen altres funcions.



aptituds off-road

El Suzuki Jimny s'ha guanyat una merescuda fama com a tot terreny. Amb un pes reduït, unes excel·lents cotes d'alçada lliure al terra i un eficaç sistema de tracció, les tres generacions llançades fins ara han sorprès el gran públic per la seva capacitat d'accedir a llocs impossibles i de superar tot tipus d'obstacles.

Aquest caràcter s'ha mantingut en el nou Jimny, construït sobre un robust bastidor. A l'eix posterior s'ha optat per un eix rígid de tres braços que aconsegueix la màxima eficàcia fora de l'asfalt. Un altre dels punts forts del nou Jimny és el sistema de tracció 4×4 AllGrip Pro connectable amb reductora.

El Jimny porta un motor gasolina d'1,5 litres que desenvolupa una potència de 102 CV. Pot anar acoblat a un canvi manual de 5 marxes o a una caixa automàtica. Disponible en els acabats JX, JLX i Mode3, el preu del Jimny parteix d'uns interessants 17.000 euros amb una garantia de 5 anys inclosa.