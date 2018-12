La llegenda ES RENOVA

La denominació 911 és una de les més conegudes del món de l'automòbil. A l'inici d'aquest suplement parlàvem del primer model d'aquesta sèrie, que va veure la llum l'any 1963. Ara, 55 anys després, Porsche acaba de presentar la vuitena generació del seu esportiu més mític.

Un dels trets més característics del model alemany ha sigut intentar mantenir una mateixa línia de disseny tot i el pas dels anys. Però amb la nova generació Porsche ha volgut introduir una sèrie de canvis notables, que principalment afecten la part posterior. Els passos de roda són més amples i poden encabir llantes de 20 polzades davant i 21 darrere. A més, la firma lumínica davantera disposa de quatre pilots LED i la posterior d'una línia horitzontal que travessa el vehicle. L'interior combina el quadre d'instruments digital amb el rellotge central analògic que informa de les revolucions. Per la seva banda, la pantalla central del quadre de comandaments és de 10,9 polzades i ofereix un nivell de connectivitat mai vist abans en un 911.

De sèrie amb 450 cavalls

El motor bòxer turbo de sis cilindres dels 911 Carrera S (tracció posterior) i 4S (tracció total) augmenten en 30 cv la potència respecte a l'anterior generació i ara disposen de 450 cavalls. Una xifra que permet que tots dos models aconsegueixin reduir el temps del 0 a 100 km/h per sota dels 4 segons (3,7 en el cas de la versió S i 3,6 en la 4S). A més, aquestes xifres es poden reduir en 0,2 segons en cas d'equipar el paquet opcional Sport Chrono. Les velocitats màximes són de 308 km/h en el cas de la versió amb tracció posterior i de 306 per a la de tracció total. El preu parteix dels 138.105 euros per al Porsche 911 Carrera S i 147.065 per al 4S.