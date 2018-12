MERCEDES-BENZ entrega ELS primers GLC F-CELL

Mercedes-Benz ha tornat a posicionar-se com el referent en l'objectiu d'aconseguir una conducció lliure d'emissions amb l'entrega de les primeres unitats del GLC F-Cell a un selecte grup de clients del mercat alemany. Aquest model és únic al món, ja que, a més de funcionar amb electricitat, també ho pot fer amb hidrogen. Es tracta d'un SUV completament elèctric preparat per a un ús diari que no emet cap partícula de CO2 durant la circulació. La interacció entre la bateria i la pila de combustible, una gran autonomia i un reduït temps de càrrega fan que el GLC F-Cell sigui un vehicle pràctic per al dia a dia.

Dos dipòsits de fibra de carboni ubicats a la part inferior del vehicle emmagatzemen un total de 4,4 kg d'hidrogen. Emprant la tecnologia d'estàndard mundial per al dipòsit de 700 bars, el subministrament d'hidrogen pot ser reomplert en tan sols tres minuts (tan ràpid com un cotxe amb motor tèrmic). Amb un consum d'hidrogen d'aproximadament 1 kg/100 km, el GLC F-Cell pot arribar als 430 quilòmetres d'autonomia propulsat per hidrogen al cicle NEDC; en mode híbrid també és capaç d'arribar als 51 km amb la bateria completament carregada. A més, una potència de 155 kW assegura un gran dinamisme de conducció en qualsevol context.