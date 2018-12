FUNCIONS DEL PARABRISA

Tots els parabrises del mercat compleixen uns elevats estàndards de qualitat, seguretat i protecció. El parabrisa aporta fins a un 30% de la resistència estructural d'un vehicle i és un element clau per evitar l'enfonsament del sostre en cas de bolcada. A més, serveix com a suport de l'airbag de l'acompanyant, que exerceix una gran pressió sobre ell en desplegar-se. El 90% de la informació que rebem quan conduïm ens arriba mirant a través del parabrisa, de manera que cal portar-lo net i en bon estat. A més, pot servir d'allotjament de diversos sensors. Els més importants són les càmeres que engloben, per exemple, l'advertència de canvi involuntari de carril o de frenada automàtica d'emergència. Un altre element que aporta seguretat a través del parabrisa és el Head Up Display, que projecta informació del cotxe perquè puguem consultar-la sense apartar els ulls de la carretera.