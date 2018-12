Un talismà fet emblema

Eren els feliços anys vint. Europa tornava al desenvolupament després d'haver metabolitzat l'horror de la Primera Guerra Mundial i els seus efectes. L'automobilisme era un dels esports del moment, i Alfa Romeo -fundada a principi de la dècada anterior- era una de les marques que aspiraven a ser la reina de la velocitat. L'any 1923, amb un equip de somni, es va emportar un trosset de glòria en vèncer la prestigiosa Targa Florio amb Ugo Sivocci al volant d'un RL.

Company d'Enzo Ferrari, Antonio Ascari i Giulio Masetti a l'escuderia italiana, Sivocci era, com a bon italià, molt supersticiós. Abans de la prova i imitant als aviadors que havien combatut a la Gran Guerra, va demanar que decoressin el seu Alfa Romeo amb un trèvol verd sobre un rombe blanc. El seu cotxe va ser el primer 'Alfa' en guanyar la Targa Florio, però després d'ell vindrien nou victòries més. Ironies del destí, Sivocci va morir mesos després en un accident a Monza en la que ara és la 'variant Ascari' i al volant d'un vehicle que no portava el seu talismà.

L'amulet es va convertir en emblema a partir d'aquest moment. En homenatge a la seva figura, el Quadrifoglio Verde va decorar tots els seus cotxes de competició, però amb un matís: que el rombe va passar a ser un triangle en perdre una de les seves quatre cantonades, que representava un dels seus quatre pilots. El van portar els Alfa Romeo P2 que l'any 1925 van conquerir el primer Campionat Mundial d'Automòbils i que van marcar una època en aconseguir més d'una dotzena de grans premis.

També l'Alfetta 159 que el 1950 va estrenar amb Giuseppe 'Nino' ??Farina el palmarès de la Fórmula 1; el mateix amb el qual l'any 1951 un mite de l'automobilisme, l'argentí Juan Manuel Fangio, va obtenir el primer dels seus cinc títols, igualats fa només unes setmanes per Lewis Hamilton.

Ja en aquesta segona meitat del segle passat, Alfa Romeo va aprofitar aquesta reputació a les carreres per donar valor als seus cotxes de sèrie, distingint els més esportius mitjançant aquest trèvol de quatre fulles verdes sobre un triangle blanc. Models inoblidables com el Giulia TI Super del 1963 o el Giulia Sprint del 1965 van portar aquest distintiu que, als anys 80, es va desdoblar amb els Quadrifoglio Oro més equipats.

En aquella època, entre el 1979 i el 1985, la marca havia tornat a la Fórmula 1 i els seus monoplaces, un rere l'altre, van portar aquest amulet encunyat per Ugo Sivocci. També l'Alfa Romeo 155 V6 amb el qual Nicola Larini va escriure una altra de les pàgines més brillants de la marca italiana: la consecució del DTM l'any 1993. Des d'aleshores ja fa un quart de segle, i cap altre fabricant, sigui d'on sigui, ha estat capaç de guanyar les marques alemanyes a casa seva.

Amb el canvi de segle, l'emblema esportiu d'Alfa Romeo es va difuminar. Com a part d'una estratègia per recuperar part de la seva llegenda, es va haver d'esperar fins a la creació del 8C Competizione per tornar a veure el famós trèvol. Amb un clar propòsit d'esmena, des del 2007 la denominació Quadrifoglio Verde ha tornat a la gamma de la marca. Primer tímidament, amb versions una mica més esportives. Ara, els Giulia i Stelvio –capdavanters d'una nova era de la marca– són els principals exponents de la tecnologia i les prestacions d'Alfa Romeo.

El talismà d'Alfa Romeo també els ha acompanyat al seu retorn a la Fórmula 1, per mitjà de l'escuderia Sauber. Per tancar el cercle, ha hagut de ser un monoplaça amb un d'aquests trèvols de quatre fulles el que ha servit de trampolí cap a Ferrari -l'escuderia que va fundar Enzo Ferrari, amic íntim d'Ugo Sivocci- al jove monegasc Charles Leclerc. La llegenda continua.