Ara, encara més ràpid

Nascut al circuit i fabricat per a la carretera. Així és com Audi defineix l'R8, el seu esportiu més radical que acaba de rebre una profunda actualització que modifica el seu disseny, augmenta la potència i ofereix encara més dinamisme.



El cor de l'esportiu alemany continua sent el mateix V10 atmosfèric de 5,2 litres de cilindrada, però ara és capaç d'oferir una potència de 570 CV per a la versió bàsica (anomenada R8 V10 Quattro) i 620 CV per a la versió més potent (anomenada R8 V10 Performance Quattro). Això representa un increment de 10 i 30 CV respectivament i es tradueix en un 0-100 km/h en tan sols 3,4 segons i 324 km/h de velocitat màxima (3,1 segons i 328 km/h per a la versió Performance).



més dinamisme i nou disseny



Els enginyers d'Audi han millorat encara més el rendiment dinàmic de l'R8 amb la incorporació d'una nova suspensió, que, combinada amb el reajustament de la direcció, els nous modes de conducció Dry, Wet i Snow o la posada a punt del control d'estabilitat, fan de l'esportiu alemany un vehicle encara més estable i precís.



Però no només han sigut els enginyers els qui han tingut el protagonisme principal a l'hora de desenvolupar el nou R8, sinó que els dissenyadors també hi han aportat el seu granet de sorra. La graella davantera (anomenada Singleframe) ara és encara més ampla i plana, el capó disposa d'unes ranures que recorden el mític model d'Audi Ur-Quattro i les entrades d'aire laterals atorguen al model un aspecte afilat. A més, el difusor posterior ha estat orientat cap a dalt i les llantes d'aliatge poden ser de 19 o 20 polzades.