El Mercedes-Benz Classe A, Cotxe de l'Any dels Lectors 2019

El Mercedes-Benz Classe A és el nou Cotxe de l'Any dels Lectors 2019 de Prensa Ibérica i La Vanguardia. El model compacte alemany ha aconseguit, en la seva quarta generació, el triomf en uns premis que han tornat a tenir l'usuari com a principal protagonista.



Una vegada més, han estat els milers de vots registrats a través de la web www.mejorcoche.epi.es, els que han decidit el vehicle gua-nyador d'uns guardons que s'han consolidat plenament en el panorama de la indústria de l'automoció al conjunt de l'estat.



Mercedes-Benz s'ha incorporat per primera vegada a la llista de guanyadors d'un premi que compleix aquest any la seva dissetena edició. Els lectors participants provinents de les 15 capçaleres que integren el grup Prensa Ibérica (entre els quals, Regió7) i els del diari La Vanguardia han triat amb els seus vots el Classe A com el model més destacat de l'any, en què ha estat la votació més ajustada de la història d'aquests guardons.



D'aquesta manera, el Mercedes-Benz Classe A s'incorpora a l'exclusiva llista de guanyadors d'aquests premis, de la qual també formen part altres models com Audi A8, Q5 i Q3, BMW Sèrie 5, Citroën C4, Alfa Romeo 159, Volvo V40, Seat Ibiza i Ateca, Peugeot 308, Hyundai i30, Opel Meriva i Astra i Ford Mondeo, els dos últims guardonats amb el premi Cotxe de l'Any dels Lectors dues vegades, en successives generacions de tots dos vehicles.



Directius de les àrees de comunicació i màrqueting a Espanya de les sis marques finalistes, van participar en el tancament de les votacions del premi celebrat ahir, pel qual lluitaven, a més del mateix Classe A, altres vehicles com l'Audi A1 Sportback, el BMW X2, el Nissan Leaf, el Peugeot 508 i el Volvo XC40.



Enrique Aguirre de Carcer, director de Comunicació de Mercedes-Benz España, va rebre les primeres felicitacions pel triomf del Classe A, el model més important en matèria de vendes per a la filial espanyola de la marca alemanya, i que representa de manera fidel l'evolució en matèria estètica i tecnològica, amb la qual la firma de l'estrella ha reforçat el seu protagonisme en el mercat prèmium.

Tots els guanyadors



En les anteriors edicions, el premi ha estat per a Audi A8 (2003), BMW Serie 5 (2004), Citroën C4 (2005), Alfa Romeo 159 (2006), Audi Q7 (2007), Ford Mondeo (2008), Seat Ibiza (2009), Opel Astra (2010), Opel Meriva (2011), Audi Q3 (2012), Volvo V40 (2013), Peugeot 308 (2014), Ford Mondeo (2015), Opel Astra (2016), Seat Ateca (2017) i Hyundai i30 (2018).