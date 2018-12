Control DES DEL CEL

Actualment Catalunya disposa d'un total de 211 radars fixos repartits per tot el territori, als quals es sumen 27 radars de tram que controlen la velocitat dels conductors en un total de 134,5 quilòmetres.

Tot i que la ubicació de tots ells està assenyalada, el seu funcionament no és el mateix. En el primer cas el funcionament del radar és el més habitual, ja que el cinemòmetre capta la velocitat a la qual passa cada vehicle i imposa una sanció en funció de la quantitat en què s'hagi superat el límit establert. El segon cas és molt més precís, ja que una sèrie de càmeres situades en un tram de diversos quilòmetres de carretera llegeixen la matrícula de cada vehicle i, en funció de l'hora d'entrada i sortida en el tram, determina la velocitat a la qual ha circulat cada conductor i imposa la sanció que sigui necessària.

el pegasus català

Fa anys que la DGT disposa de diversos helicòpters equipats amb radar, anomenats Pegasus i que controlen la xarxa viària espanyola. Però a Catalunya aquest servei està inactiu des de l'any 2017, a causa d'un plet entre les diverses empreses licitadores, que finalment ha guanyat Audax Helicòpters. Si bé l'helicòpter ha estat operatiu per enxampar els conductors que cometien infraccions com parlar pel telèfon mòbil, a partir d'ara també serà capaç de sancionar aquells usuaris que sobrepassin els límits de velocitat. Per aconseguir-ho es dota d'un radar de velocitat per tram que pot detectar velocitats de fins a 360 km/h i que disposa d'un camp de visió efectiu de fins a dos quilòmetres quadrats.