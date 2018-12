Disseny més MODERN

Després de tres anys al mercat, i amb 450.000 unitats venudes en cinquanta països, el Renault Kadjar afronta la seva primera renovació. Un canvi en profunditat que afecta tots els aspectes del vehicle, proporciona més rendiment dinàmic i augmenta la distinció, alhora que conserva els codis tradicionals del SUV francès.

Exteriorment destaca pel seu nou frontal. La calandra és molt més ampla que la del seu predecessor, i està envoltada per un marc cromat que li proporciona un salt de qualitat. Aquest estil es perllonga també al para-xocs –que ara integra els antiboira– on també destaca el gran marc cromat.

La firma lumínica també canvia de forma considerable respecte del seu predecessor. La nova firma lumínica en forma de C integra els intermitents i els llums diürns. A la part del darrere, els intermitents també adopten la tecnologia led, com els llums de marxa enrere i antiboira integrats al para-xocs, més fins i elegants.

Els canvis també arriben a la part posterior, amb noves proteccions i llums amb tecnologia led. El maleter és un dels més voluminosos del segment amb 527 litres, i pot arribar fins als 1.478 litres si abatem la banqueta posterior. Uns seients que s'abaten en un tres i no res gràcies a les empunyadures situades a banda i banda del compartiment d'equipatge. El seient del passatger davanter es pot plegar i permet car-regar objectes de més de 2,5 metres de llarg.

A l'interior, els canvis principals els trobem a la consola central, on els principals botons s'han substituït per unes rodes cromades que li confereixen més ergonomia. Es manté la pantalla de set polzades que mostra la informació del sistema R-Link 2 amb les tecles de control a banda i banda. El conjunt se situa en el quadre de comandament de forma fluïda i es troba perfectament integrat.

Un altre canvi important arriba als seients, que han estat remodelats i ara disposen d'un reglatge que permet regular la longitud de la zona del seient. La seva escuma de doble densitat ofereix un confort òptim i mitiga la fatiga als trajectes llargs. A més, uns reforços laterals més ferms garanteixen una millor subjecció, i el reposabraços davanter és lliscant i s'adapta a totes les morfologies.



NOU ACABAT EXCLUSIU

El Kadjar rep una nova versió, anomenada Black Edition, que desborda esportivitat i completa la gamma. L'habitacle del Black Edition es distingeix per la seva tapisseria en Alcantara i per un sostre de color negre. A l'exterior, aquesta versió destaca per sobre de la resta gràcies a les seves llantes d'aliatge de 19 polzades inèdites, les seves proteccions davanteres i posteriors en contrast i les carcasses dels retrovisors en color negre.

La transmissió integral 4x4 proposa tres modes de funcionament a triar. 2WD, que només actua sobre les rodes davanteres i millora el consum; Auto, mode en el qual el repartiment del parell entre els dos eixos queda determinat de forma automàtica per l'electrònica del cotxe i es pot transferir fins al 50% del parell a les rodes del darrere; i Lock, on el diferencial central està bloquejat i transmet permanentment el 50% del parell a les rodes posteriors.

El nou Renault Kadjar presenta quatre acabats: Life, Intens, Zen i Black Edition. Els preus parteixen dels 21.568 euros per a l'acabat Life TCe de 140 CV.