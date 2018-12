Edició EXCLUSIVA

Ara fa vint anys, al Saló de París del 1998, es va presentar oficialment la primera generació del Toyota Yaris en un interessant color daurat. Per celebrar aquesta efemèride, la marca japonesa ha llançat a la venda una edició molt exclusiva limitada a 1.998 unitats, de les quals tan sols 200 arribaran al mercat espanyol.

El petit urbà nipó no només es distingeix de la resta de la gamma per la pintura daurada en combinació amb el color gris fosc, sinó que també ho fa per les llantes d'aliatge de 16 polzades en color gris, la graella frontal de disseny exclusiu, les carcasses dels retrovisors en color negre i els detalls cromats als llums antiboira. A més, també disposa d'elements com l'antena de tipus aleta de tauró, els vidres posteriors enfosquits i l'anagrama «i20» al pilar C.

Personalitat i equipament

La versió 20 aniversari no només disposa d'un elevat nivell d'exclusivitat estètic, sinó que també gaudeix d'un gran equipament. Elements com el sostre panoràmic Skyview, el climatitzador automàtic bizona, la càmera de visió posterior, l'arrencada per botó, el control de creuer, el sistema multimèdia Toyota Touch 2 amb pantalla tàctil de 7 polzades o el Toyota Safety Sense (que suma diversos sistemes de seguretat) són de sèrie en aquesta versió limitada. A més, cadascun dels compradors del model rebran un Welcome Box amb una clau personalitzada i una placa commemorativa amb la numeració de cada unitat.

El propulsor del Yaris 20 aniversari és el mateix que el de la resta de la gamma, un motor híbrid de 100 CV que homologa un consum de 3,9 l/100 km i que permet al petit utilitari gaudir de l'etiqueta ECO de la DGT, amb la qual cosa pot circular durant episodis de contaminació.