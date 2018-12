Eficiència híbrida per al SEGMENT SUV

El segment del tot terreny s'ha convertit en una peça clau per a la indústria de l'automoció. El concepte SUV ha revolucionat el mercat europeu, fins al punt que aquest tipus de models s'ha convertit en els més importants per a un bon nombre de marques. I Hyundai és una d'elles. Després de la presentació del Kona fa un any i la recent arribada del nou Santa Fe, la marca coreana ha posat al dia la gamma del seu principal exponent, el Tucson.

El model de mida mitjana de Hyundai és, per volum i representativitat, el més important de la marca, en ser el vehicle que ha tingut més matriculacions al vell continent. Ara, tres anys després de l'aparició de la seva actual generació, Hyundai actualitza el Tucson amb importants novetats. Entre d'altres, la incorporació d'un nou motor dièsel 2.0 CRDi equipat amb la tecnologia d'hibridació Mild Hybrid.



suport elèctric

Una unitat que vam tenir l'ocasió de provar i que ens va permetre descobrir l'eficiència d'un sistema que recorre a un motor elèctric de 48 V que aporta una potència extra, alhora que ajuda a reduir el consum i les emissions. Aquest petit propulsor elèctric compleix les funcions d'assistent del motor de combustió en el procés d'acceleració, i proporciona fins a 12kw de potència addicional. Una ajuda extra que també es tradueix en una reducció del consum de combustible i de les emissions de CO2 en el 7%.

La bateria de polímer de liti que alimenta aquest motor elèctric té una capacitat de 0,44 kWh i es carrega mitjançant la frenada regenerativa utilitzant el motor elèctric per desaccelerar. Aquesta planta motriu de 185 CV, la més potent de la gamma, està associada al nou canvi automàtic de 8 velocitats desenvolupat per Hyundai, i a la innovadora tracció 4x4 HTRAC, que distribueix el parell al 50% entre els dos eixos de manera intel·ligent. Aquest sistema gestiona el lliurament de la potència en funció de l'adherència de les rodes i de la velocitat del vehicle.

Al seu interior, el Tucson mostra lleugers canvis de disseny i uns materials i acabats de millor qualitat. Entre altres detalls, destaca la ubicació de la pantalla «flotant» que acull les principals funcions multimèdia i de connectivitat. Una pantalla que ha augmentat la mida fins arribar a les 8 polzades en la seva versió amb navegador, i que és situada just per sobre de les sortides de ventilació. Un avançat equip de so de Krell i un sistema de càrrega sense fils completen, de manera opcional, la dotació del Tucson.

A més, aquest model millora encara més les prestacions en matèria d'assistència a la conducció mitjançant el sistema Hyundai SmartSense, que conté funcions d'assistència a la frenada d'emergència, sistema actiu de canvi involuntari de carril i de reconeixement de senyals o fins i tot l'innovador detector de fatiga, que ajuda a monitoritzar el comportament del conductor i a detectar signes de cansament.

El Tucson 2.0 CRDi 48 V 4x4 Automàtic està disponible en els acabats Tecno i Style, amb preus que parteixen de 41.265 euros, tot i que si s'opta pel finançament, es pot obtenir un descompte de fins a 6.500 euros.