Un fenomen que COTITZA A L´ALÇA

Amb més de setanta-cinc anys d'història, Jeep és una de les marques amb més tradició dins de la indústria de l'automòbil, i ha sabut mantenir la seva essència sense perdre de vista el futur. Un futur que, aquest 2018 que està a punt d'acabar, ha portat la marca a viure una segona joventut amb xifres espectaculars i rècord de vendes.

Quan falta comptabilitzar aquest mes de desembre que encara no ha acabat, Jeep és la primera marca que ha aconseguit, fins ara, duplicar el volum de vendes respecte al mateix període del 2017. Ara fa exactament un any, les vendes de la marca van obtenir la xifra de 7.884 unitats, mentre que aquest any superaran les setze mil unitats, ja que el mes passat van sobrepassar les 15.791 unitats. Aquest fet suposa un creixement del 100,3% respecte a l'any passat, un rècord que s'afegeix al del mes de novembre passat, en què es van vendre 1.544 unitats, el 89% més que el 2017. Una xifra molt important, sobretot si tenim en compte el retrocés del mercat el mes passat.

L'èxit de Jeep es basa en tres pilars fonamentals, que es diuen Renegade, Cherokee i Wrangler. Tres models que s'han renovat en profunditat recentment, i han tingut una molt bona rebuda en un tipus de conductors molt especialitzats i que busquen alternatives pures.



ENFOCAMENT URBÀ

Jeep va desembarcar en el segment B-SUV l'any 2014 amb el Regenade. La marca buscava combinar la incomparable capacitat tot terreny característica de Jeep amb unes dimensions i un estil perfectes per a la ciutat, la qual cosa explica l'èxit del Renegade.

Ara el Jeep Renegade es renova amb nous motors turbo gasolina de tres i quatre cilindres. La nova família de propulsors inclou un motor d'un litre que desenvolupa 120 CV i un d'1,3 litres de 150 CV o 180 CV. L'oferta de motors també inclou els renovats motors dièsel MultiJet II d'1,6 litres i 2 litres amb SCR, que compleixen la normativa Euro 6/D.

El Renegade ara disposa d'un estil encara més distintiu: amb un frontal actualitzat i característiques esportives inconfusibles, exclusives del disseny i el llegat tècnic de la marca Jeep.



UN NOM EMBLEMÀTIC

Després de més de quatre dècades al mercat, el Jeep Cherokee no va ser només pioner en el seu moment dins del segment compacte, sinó que és un dels noms més emblemàtics de la història. En la seva quarta generació s'ha posat al dia amb nous motors, més tecnologia, més seguretat i un disseny renovat que projecta la personalitat prèmium de la marca.



EL MÉS ICÒNIC

Però sense cap mena de dubte, el Wrangler és el model més icònic de Jeep. Un indiscutible campió tot terreny i un vehicle únic per a les aventures urbanes quotidianes, la nova generació de l'emblemàtic Jeep Wrangler ofereix excel·lents nivells de confort i una dinàmica de conducció superior.

Aquest és el Wrangler més capaç de la història, cosa que ha estat possible gràcies a l'aplicació de continguts tècnics inigualables. En funció de l'equipament s'inclouen dos sistemes avançats de tracció a les quatre rodes actius: Command-Trac i Rock Trac; més el bloqueig elèctric Tru-Lock dels eixos davanter i posterior, el diferencial de lliscament limitat Trac-Lok i la desconnexió electrònica de la barra estabilitzadora del davant. Un arsenal tecnològic que el fa imparable.