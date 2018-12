MÀXIMA POLIVALÈNCIA en format tot terreny

L'aposta de Seat pel mercat dels SUV acaba de reforçar-se amb l'arribada del Tarraco. La marca espanyola ha descobert en el nou concepte dels tot camins un segment molt rellevant per consolidar la seva oferta cada vegada més completa. Un catàleg fins ara format pels Arona i Ateca, i que posiciona el Tarraco al capdamunt sota una proposta de gran capacitat i una imatge distintiva.

El Tarraco -de 4,74 metres de longitud- fa servir la plataforma modular MQB-A LWB de l'intereix llarg, també utilitzat en altres models del Grup VAG com ara el Volkswagen Tiguan Allspace i l'Skoda Kodiaq. Dos SUV que, de la mateixa manera que el tot terreny espanyol, disposen d'una gran habitabilitat interior amb una distribució per a 7 passatgers. A més, té un dels maleters més grans de la seva categoria amb 760 litres en configuració de 5 places, i de 700 litres si s'opta per desplegar la tercera filera de seients. Sense sortir del seu interior, el Tarraco és una mostra clara de les tendències tecnològiques que caracteritzen el sector, amb la incorporació de sèrie del quadre de comandaments Digital Cockpit i del sistema d'infoentreteniment amb pantalla tàctil en color de 20,3 cm amb unes àmplies possibilitats de connectivitat.



la gamma

Tot i que les primeres unitats arribaran als concessionaris a principi d'any, Seat ja ha començat el procés de comercialització del Tarraco. L'oferta inicial està formada per tres versions; una de gasolina 1.5 TSI de 150 CV i dos dièsel 2.0 TDI en dos nivells de potència de 150 i 190 CV. Mentre que el primer disposa d'una combinació de tracció davantera i canvi manual, els TDI poden equipar el sistema 4x4 4Drive i la transmissió automàtica de doble embragatge DSG. Més endavant s'incorporarà una segona versió de gasolina TSI de 190 CV. A més, la gamma s'estructura al voltant dels acabats Style i Xcellence, mentre que els preus parteixen d'uns interessannts 32.650 euros, corresponents al motor 1.5 TSI i la versió Style, sense comptar la campanya promocional de llançament.