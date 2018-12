Pràctica BELLESA

En primer lloc, i principalment, perquè es tracta d'un cotxe summament atractiu. Conserva l'elegant i trangressor disseny del 508 en format berlina que tants elogis ha rebut des que va veure la llum, però integrant una part posterior més voluminosa que no li sostreu gens ni mica de la seva innata esportivitat. A l'Estat espanyol mai han agradat els cotxes de tipus ranxera perquè habitualment es veien com a tosques modificacions de les berlines que perseguien l'objectiu d'integrar una part posterior tan gran com poc atractiva; al contrari del 508 SW, que sembla que s'ha dissenyat des de zero per ser un cotxe familiar.

La longitud total només es veu ampliada quatre centímetres respecte de la berlina, fins a arribar als 4,79 metres. Això representa quatre centímetres menys que el seu predecessor, la qual cosa ens dona una idea del gran treball d'integració que s'ha fet en aquest nou 508 SW. També és sis centímetres més baix que el seu antecessor, amb una altura de tot just 1,42 metres, de manera que l'aspecte general és el d'un cotxe relativament compacte i baix que no només disposa d'unes depurades línies de disseny, sinó que es mostra com un break amb un aspecte inusualment dinàmic. També són inèdits detalls com les portes sense marc, la firma lluminosa vertical del frontal o els pilots posteriors Full Led tridimensionals.

més espai

Malgrat la seva discreció, l'ampliada part posterior del 508 SW ofereix una capacitat màxima de càrrega de 530 litres amb unes formes senzilles i que poden ser totalment aprofitables, davant dels 487 de la berlina. A més a més, l'accés al maleter es fa a través d'una porta molt pràctica (que pot disposar de sistema d'obertura motoritzat i mans lliures) amb un llindar de càrrega notablement baix i ample (6 cm més baix que la berlina, a 63,5 cm del terra, i 2,4 cm més ampla). La safata del maleter, que es pot abatre amb facilitat, permet una visibilitat immediata del conjunt.

El nou Peugeot 508 SW disposa d'una banqueta posterior en disposició 2/3-1/3, equipada amb la funció Magic Flat que permet abatre, de forma immediata, les dues parts de la banqueta mitjançant dos comandaments als quals es pot accedir des dels costats del maleter. El resultat és un terra pràcticament pla que pot disposar d'un volum de càrrega total de 1.780 litres.

A la fila posterior els passatgers disposen d'una banqueta amb un respatller inclinat un total de 27 graus per oferir més confort. I el que és més important, d'una distància al sostre quatre centímetres més gran que a la berlina. A més, l'accés a la fila del darrere és ample i còmode gràcies a les portes sense marc i a la seva silueta.

Pel que fa a les places del davant, els passatgers disposen de seients ergonòmics que recullen molt bé el cos i poden incorporar cinc programes de massatges multipunt. Però el més interessant en aquest apartat és que s'integra el quadre de comandaments i-Cockpit de Peugeot. Aquest es fonamenta en un volant compacte que permet visualitzar, a la part superior –i no per la part central com a la resta– la informació d'un quadre d'instruments digital modern de 12,3 polzades. A més, en el cas del 508 SW cal sumar altres elements de gran qualitat, com ara un comandament elèctric per a la caixa de canvis automàtica que s'integra a la consola central; àmplies zones decorades al quadre de comandaments; una consola central i panells de les portes que, segons acabats, disposen d'un revestiment de carboni o fusta natural; i crom setinat al volant, panells de les portes, airejadors, marc de la pantalla tàctil central o fins i tot a les set tecles toggle switches (interruptors de palanca) , ubicades sota la pantalla central.

Un altre aspecte destacable a l'habitacle del 508 és la càrrega tecnològica. Aquesta berlina ofereix sistemes d'infoentreteniment, connectivitat, ajuda a la conducció i seguretat inèdits en el seu segment, com per exemple el sistema de visió nocturna, que mitjançant una càmera d'infrarojos permet la detecció d'éssers vius davant el vehicle de nit o en males condicions de visibilitat. Un altre gran avenç en seguretat i confort és el sistema de conducció autònoma de nivell 2, que vam tenir l'ocasió de provar per carretera amb una resposta més que satisfactòria.

ampli catàleg

El 508 SW arribarà al nostre mercat al llarg del segon trimestre del 2019 amb una versió de llançament anomenada First Edition, que amb un cost de 50.300 euros inclourà tot l'equipament disponible i diversos elements específics. Estarà disponible amb els dos motors més potents de la gamma: el gasolina PureTech 225 i el dièsel BlueHDi 180.

A la primavera ja estarà a la venda tota la gamma de motors i equipament del 508 SW, de manera que se sumaran els propulsors gasolina PureTech 180 i els dièsel BlueHDi 130 i BlueHDi 160. Tret del dièsel menys potent, tots aniran lligats al canvi de marxes automàtic EAT8. El 508 SW es podrà escollir en cinc acabats: Active, Active Business, Allure, GT Line i GT. Finalment, cal destacar que durant el segon semestre del 2019 arribarà una versió híbrida endollable amb 50 quilòmetres d'autonomia.