«EL RÈNTING ÉS MÉS ECONÒMIC I FLEXIBLE»

La integració de Banc Santander i Popular en el servei del rènting de vehicles que ofereix Bansacar permet tant als clients particulars com a empreses i autònoms del Popular beneficiar-se d'aquest servei amb la qualitat i plena garantia que brinda Banc Santander en tots els seus productes. José Ángel Amor Atienza, director de la Unitat de Lísing i Rènting de Banc Santander, analitza per a NEOMOTOR aquesta integració.

PQuè ha suposat la integració de Banc Santander i Popular per al rènting de vehicles Bansacar?

RÉs fonamental que ara els clients del Popular, tant empreses com particulars i autònoms, ja poden beneficiar-se d'aquests serveis de rènting amb la garantia i nivells de qualitat que ofereix Banc Santander. Amb la integració, Bansacar ha estat un dels primers productes que s'han pogut contractar a totes dues xarxes, també a la xarxa d'oficines de Banc Popular. La nostra intenció és seguir millorant i oferint el millor servei a tots els clients.

P I de quina manera pot afrontar Banc Santander aquest increment de la cartera de clients?

RPer a l'equip de professionals que treballem a Banc Santander, tenir una cartera de clients d'empreses i particulars com la del Popular és un repte molt important.

La nostra missió principal és satisfer les demandes dels clients. En el cas de les pimes i autònoms es fa una campanya d'informació perquè moltes desconeixen els avantatges d'aquests productes, i són clients que han de dedicar els seus recursos de personal i els mitjans productius de què disposen a la seva activitat, per això és preferible externalitzar la gestió dels seus vehicles.

Amb això obtenen més flexibilitat i màxima eficiència, paguen per l'ús dels cotxes i no per la propietat. Evitar-se el tracte amb els múltiples proveïdors que comporta la compra del vehicle: la gestoria per a la matriculació, tallers, pneumàtics, reparació d'avaries, vehicle de substitució? els estalvia un munt de problemes i pèrdues de temps, si deixen aquestes tasques en mans de professionals.

I amb un valor afegit, disposar de vehicle en tot moment per a no perdre mobilitat. A més, els nostres clients autònoms i professionals si contracten el Compte 123 Professional Prèmium gaudeixen del servei de Bansacar amb avantatges addicionals com el vehicle de substitució o el dispositiu Via-T.

PPer als particulars, quin és el valor afegit que ofereix Bansacar?

RPer a un particular canviar el cotxe és una tasca que comença a ser més habitual, bé per la rapidesa de renovació dels models del mercat, que ofereix vehicles més moderns, amb més prestacions, més nivells de seguretat i menys emissions i consums, bé per necessitats personals: canvi de lloc de treball, augment de la família? Cada vegada són més els particulars que aprecien els avantatges del rènting, que facilita canviar de cotxe cada cert temps per adequar-se a les seves necessitats canviants.

El rènting és més flexible en aquest sentit perquè cada quatre anys t'obre la possibilitat de seleccionar un cotxe nou, allibera el client de la càrrega de vendre el cotxe antic.

Però a aquesta flexibilitat s'hi afegeix la comoditat, i per tant un altre valor afegit, d'incloure tots els costos de serveis en la quota, per tenir controlat en tot moment quina part del pressupost familiar es destina a pagar el cotxe, i el que és més important, evitar costos imprevistos per avaries o simplement pagaments atípics per les assegurances, que solen arribar en els moments més inoportuns.

Una altra qüestió important és l'assegurança que cobreix els sinistres del cotxe Bansacar, una assegurança que manté totes les seves cobertures encara que es canviï de conductor per diverses circumstàncies: si el cotxe el condueixen diversos membres de la família, si en una situació puntual és necessari deixar el cotxe a un amic? i tot això sense variar la quota durant tota la vida del rènting Bansacar.

I també el client particular que té el Compte 123 o el Compte 123 Smart Prèmium disposa d'avantatges especials si contracta un Bansacar.

PI com es tradueix això en estalvi per a un client particular?

RA Bansacar l'estalvi que aconseguim negociant amb els nostres proveïdors es converteix en estalvi per als nostres clients, la quota es redueix per tots els descomptes que obtenim, per la qual cosa resulta més econòmic pagar una quota de rènting que adquirir el vehicle en propietat.

Es tracta de comparar bé totes dues coses; si sumem al cost d'adquisició tots els costos de serveis que incorpora, el rènting és l'opció que resulta millor. Per això, la contractació de clients particulars ja suposa el 6% de la quota de mercat del rènting a l'Estat espanyol, i esperem que el creixement futur en aquest segment de negoci sigui important.

PEls serveis que inclou Bansacar són l'argument clau per aconseguir una transacció d'èxit, però quin més pot oferir Bansacar al client una vegada tancat l'acord?

RSeguim buscant innovar en el sector de l'automoció, tant en els processos interns com en les aplicacions de cara al client. En el nostre cas hem avançat en les funcionalitats de l'app Bansacar, que en la seva versió 2.0 incorpora més informació i elements d'ajuda sobre el vehicle que faciliten les tasques de manteniment, el control de quilòmetres recorreguts?, i ens permeten estar al costat del conductor per informar-lo del que passa sobre el seu cotxe. L'app proporciona al client no només informació sinó una proximitat necessària per contractar els serveis que demana a cada moment.

PÉs actualitat que el nivell de contaminació està augmentant a les principals ciutats i que la qualitat de l'aire està empitjorant. Quin paper creu que hi juguen aquí els vehicles híbrids?

RCada vegada són més les empreses que consideren oportú incorporar a les seves flotes vehicles que siguin respectuosos amb el medi ambient, com els híbrids,els elèctrics o els cotxes amb motors de GLP. És una tendència que està entrant fort al sector per la importància que té en els programes de responsabilitat social corporativa de les grans empreses, per la reducció de costos en consums i perquè suposa una alternativa per evitar les restriccions a la circulació en episodis d'alta contaminació en les grans ciutats.

Bansacar no només dona suport als clients en la utilització d'aquest tipus de vehicles sinó que ja posa a la disposició dels seus empleats, en alguna de les seves seus, vehicles elèctrics en règim compartit per a desplaçaments de treball. Una solució neta alineada amb les polítiques mediambientals del banc.

PSens dubte, vivim grans canvis al mercat automobilístic. Quines creu que poden ser les principals tendències de futur?

RLes tendències al mercat de l'automòbil venen marcades per l'aparició de noves formes d'ús dels vehicles, ja no compta tant la propietat sinó el pagament per ús, el cotxe com a servei, que es manifesten en noves formes per disposar d'un automòbil com el cotxe compartit ( carsharing) o el cotxe de lloguer per hores.

Però no cal perdre de vista que si comptem el temps que cada dia tenim el cotxe aparcat, sol ser superior al 90%, per tant, per què no ens plantegem aprofitar aquestes hores en què no l'usem per compartir-lo i fins i tot rendibilitzar-lo? Tot i que és una solució que les empreses encara no valoren gaire, estic convençut que més endavant veurem novetats en aquest àmbit.