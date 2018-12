El nou T-Cross, darrer membre a incorporar-se a la família SUV de Volkswagen, ja ha arribat al mercat espanyol. La marca ofereix una edició limitada de llançament per als 300 primers clients que triïn aquest nou SUV: el T-Cross First Edition, que incorpora un atractiu paquet de disseny i confort, per 22.500 euros. Sense aquesta edició especial, el model està disponible des 17.600 euros.