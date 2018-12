Es tracta del tercer producte 100% Mercedes-AMG i, segons ens van explicar els responsables de la marca en la seva presentació a Madrid, les seves variants més potents trenquen moltes de les barreres que separen als seus prototips de competició dels seus models de sèrie, sense que això sigui necessàriament en perjudici d'un espai interior que es fa visible en les dues files de seients i al maleter de 456 litres de capacitat.

Com trobem en molts altres models de la marca de l'estrella, l'AMG GT utilitza la hibridació suau en la seva versió 53 4Matic+. La principal novetat la trobem en l'estrena del propulsor 3.0 de sis cilindres en línia que, gràcies a la sobrealimentació i a un compressor elèctric addicional, entrega 435 CV i 520 Nm de parell. Sobre aquesta base, el sistema EQ Boost de 48 volts aporta 22 CV i 250 Nm extres, que entren en escena en situacions d'alta demanda d'acceleració, planatge i arrencada del motor, alhora que recupera energia en les frenades o en aixecar el peu de l' accelerador.

A diferència del model 53 4Matic+, la resta de versions (GT 63 4Matic+ i GT 63 S 4Matic+) amaguen sota el capó el 4.0 V8 biturbo de 585 CVv i 800 Nm o 639 CV i 900 Nm respectivament, que representa una escalada de potència en tota regla. Els models propulsats mitjançant el motor V8 fan servir un canvi automàtic de nou velocitats multiembragatge (AMG Speedshift MCT 9G) i no amb convertidor de parell (AMG Speedshift TCT 9G). Però totes les versions fan servir la tracció total permanent i variable per aprofitar tota aquesta potència.

un nou referent

Si el nou model d'Affalterbach marca una nova fita pel que fa a prestacions, és en la versió 63 S on trobem el vaixell insígnia de la gamma. I no només per aquests 639 CV que el catapulten fins als 100 km/h en tan sols 3,2 segons, sinó per les enormes diferències respecte a l'AMG GT 53: el tren de rodatge és de suspensió pneumàtica multicambra (en l'altre model és mecànica), l'amortiment és adaptatiu, el diferencial autoblocant del darrere disposa de regulació electrònica i, a més, gaudeix de direcció activa de l'eix posterior.

Aquest element té dos nivells d'intervenció: a partir de 100 km/h gira en el mateix sentit que el volant per consolidar la sensació d'estabilitat; i en carreteres molt revirades gira en sentit oposat per escurçar virtualment la distància entre eixos. Els suports dinàmics del motor adapten la seva duresa segons el tipus de conducció i el mode de conducció que haguem activat. La interconnexió de tots aquests dispositius es tradueixen en un descomunal dinamisme, tant longitudinalment com transversal.

Aquesta variant més potent afegeix als modes de conducció més habituals de l'AMG Dynamic Select un altre, denominat Race. Però l'avenç més important que presenta aquest dispositiu és la funció AMG Dynamics, que, integrant en el control d'estabilitat, influeix en la regulació de l'ESP, la tracció total, la direcció i el diferencial autoblocant posterior. I s'adapta a la manera de conduir del pilot, amb la qual cosa acaba sent prou flexible per satisfer tant el que s'està iniciant en la conducció esportiva com el veritable expert. A més, en ambdós casos, sense que el sistema sigui excessivament intrusiu. Tot i això, el conductor pot filar prim seleccionant fins a quatre posicions diferents: Basic, Advanced, Pro i Master.

Per tot el que s'ha dit fins ara, resulta lògic imaginar que per poder apropar-se als límits d'aquesta bèstia (encara que sigui mínimament), cal trobar-s'hi en circuit. Només allà es pot apreciar l'eficàcia d'uns frens basats en uns enormes discos fets amb material compost i unes pinces de sis pistons al tren davanter i d'un pistó al posterior. Tant el panell frontal com l'aleró posterior són actius, de manera que entren en joc en condicions que requereixin un plus d'estabilitat.



PANTALLES REVOLUCIONÀRIES

En la presa de contacte també vam poder comprovar com llueix el nou lloc de conducció digitalitzat, que ofereix la possibilitat de proporcionar una infinitat de dades sobre les prestacions del vehicle d'una forma ordenada, vistosa i personalitzable mitjançant els botons touch control del volant. També són novetat les tecles de comandament amb petits displays que, entre d'altres elements, permeten seleccionar directament els programes de conducció AMG.

Aquest recurs també s'empra en la consola central amb disseny en ve baixa. Amb elles es pot controlar el maneig del canvi, el tren de rodatge, l'aleró posterior o el nivell de soroll que emana dels tubs d'escapament. Al marge de tot això, si alguna cosa predomina a l'interior del nou Mercedes-AMG GT 63 S és l'ambient Gran Turisme i, per tant, l'espai i l'elegància que aporten la magistral combinació del cuir, la fibra de carboni i els diversos punts d'il·luminació, que ofereixen una combinació de 64 colors.

NOU MODEL, pel camí

Però la renovació de la gamma GT no estarà completa fins que Mercedes-AMG no presenti la versió biplaça, que arribarà l'any 2019 acompanyada de l'edició limitada AMG GT R Pro.Una actualització que arriba amb moltes evolucions en equipament i solucions tecnològiques enfocades al dinamisme i la digitalització estrenades pel cupè, respectant el motor 4.0 V8 Biturbo de fins a 585 CV.