Tot un hivern AL VOLANT

L'hivern sempre ve acompanyat d'unes condicions meteorològiques adverses que afecten la conducció. La pluja, la boira, el gel o la neu es presenten com uns «companys» incòmodes, que augmenten de manera considerable la sinistralitat. Amb tot, és possible combatre aquest perillós escenari, afrontant degudament la temporada hivernal. S'han de tenir en compte alguns consells per assegurar l'òptim funcionament del vehicle.

En primer lloc, i davant la possibilitat de tenir una avaria en plena carretera, el Servei Català de Trànsit (SCT) recomana disposar de l'equipament mínim necessari en el cas que sigui impossible continuar circulant. També és molt recomanable informar-se amb anterioritat de l'estat de les carreteres i de la previsió meteorològica, portar el dipòsit de combustible ple, portar cadenes, bateries dels mòbils a plena càrrega, portar aigua i, preferiblement, roba d'abric. Tot plegat, detalls que ens poden ajudar davant d'un episodi d'embussos perllongats per la neu, com els que hi sol haver.



els pneumàtics, factor clau

Aspectes com l'estat de conservació o la correcta pressió dels pneumàtics no s'han de deixar de banda, ateses les condicions adverses amb què ens podem trobar. A més, disposar de les gomes adequades resulta imprescindible per garantir la mobilitat i mantenir la seguretat. La majoria dels vehicles van equipats amb pneumàtics d'estiu estàndard, les prestacions dels quals disminueixen quan baixen les temperatures.

A diferència dels pneumàtics tradicionals, els d'hivern estan fabricats amb uns compostos específics que permeten mantenir les prestacions en condicions de baixa temperatura (per sota de 7 ºC), i tenen un disseny específic que millora la tracció quan se circula sobre superfícies de baixa adherència. Els pneumàtics d'hivern es reconeixen per disposar del marcatge M+S a la part lateral.

No només són una alternativa legal a les cadenes –reconeguda per l'SCT– quan les condicions de la via així ho imposen, sinó que també són molt més segurs, no generen sorolls ni vibracions i, a diferència de les cadenes, no cal parar-se a posar-los o treure'ls quan ja no se circula sobre gel o neu, cosa que si no es fa en el cas de les cadenes pot arribar a causar danys als pneumàtics i fins i tot al vehicle.

correcta posada a punt

Per evitar imprevistos en el correcte funcionament del vehicle, cal revisar els diferents nivells de líquids del motor, amb especial atenció a l'oli, a l'anticongelant o al líquid de l'eixugaparabrises. També cal revisar l'estat de la bateria, ja que el seu funcionament es veu afectat amb l'arribada del fred i acostuma a disminuir el seu rendiment, sobretot en arrencar. Els frens són un element vital a l'hora de practicar una conducció segura. L'estat de desgast de les pastilles i els discos, així com el correcte nivell del líquid, ens asseguraran una frenada adequada, més encara en condicions lliscants en què es necessiten un considerable nombre de metres més per aturar el vehicle.

En definitiva, tot un seguit de punts i recomanacions que no s'han de deixar passar si ens posem al volant a l'hivern.