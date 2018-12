MCLAREN P1 GTR EN HOMENATGE A AYRTON SENNA

Amb motiu del 30è aniversari del primer Campionat del Món de Fórmula 1 del pilot brasiler Ayrton Senna, McLaren Special Operations (MSO) va presentar recentment un nou i exclusiu projecte fet a mida: el McLaren P1 GTR, un vehicle sorprenent que està decorat amb els icònics colors del que aleshores era patrocinador de la marca, Marlboro, tal com van aparèixer a l'MP4/4 que va portar Senna al primer dels seus tres títols de Fórmula 1. El propietari del vehicle va supervisar cada detall del projecte i va col·laborar estretament amb l'equip de MSO durant els últims tres anys per obtenir el millor resultat possible.