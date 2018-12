COM FER SERVIR ELS LLUMS CORRECTAMENT

Tot i la menor densitat de trànsit, és a la nit quan tenen lloc el 30% dels accidents a Europa. En situacions de poca visibilitat és important saber utilitzar la il·luminació del cotxe. No s'ha de tenir por a utilitzar els llums llargs. El seu ús es limita a vies interurbanes amb poca visibilitat, però molts conductors no les utilitzen per por a enlluernar un altre vehicle. Per això és útil l'assistent de llum de carretera, que detecta vehicles en els dos sentits, canvia de llargs a curts automàticament segons les circumstàncies i assegura una bona visibilitat sense enlluernar els altres. A Espanya l'ús dels llums «curts» es limita a la nit o durant el dia en situacions de poca visibilitat. Per exemple, dins d'un túnel, amb pluja densa o en un carril reversible. Per la seva banda, els antiboira només s'han d'encendre en una situació de poca visibilitat, amb precipitacions o boira molt intenses.