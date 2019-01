Luxe sobre les onades

Lexus s'ha consolidat com un dels grans exponents del mercat de l'automòbil premium a nivell mundial. Ara, l'excel·lència en matèria de disseny, tecnologia i equipament que el fabricant japonès desplega en la seva gamma de turismes es trasllada a l'aigua amb el model LY 650, el primer iot d'esbarjo de la firma japonesa.

La marca nipona ja va sorprendre tothom a mitjan aquest mateix any amb la presentació del concepte Lexus Sport Yacht, una embarcació única en la seva espècie, que va aconseguir enlluernar tant el sector de l'automoció com el de la navegació durant la seva presentació realitzada a Di Lido Island, a Miami Beach, Estats Units.

Aquesta innovadora proposta de iot d'esbarjo va ser concebuda per Lexus Design en un nou intent d'explorar nous escenaris. Dissenyat per la divisió nàutica de la companyia, es va construir un únic prototip en col·laboració amb l'empresa nord-americana Marquis-Larson Boat Group.



Producció en sèrie

Ara, aquest primer projecte l'ha seguit la creació d'una embarcació destinada a la construcció en sèrie, sota les directrius de disseny, luxe i tecnologia que tant caracteritzen la gamma d'automòbils Lexus.

D'aquesta manera, des de la marca qualifiquen l'LY 650 com el seu tercer vaixell insígnia, al costat de destacats models com la berlina de representació LS i el cupè d'altes prestacions LC.

La marca ha volgut traslladar al sector marítim aquest concepte d'exclusivitat i distinció de manera definitiva. Davant del gran interès que va despertar l'Sport Yacht Concept entre el públic, el vicepresident executiu de la companyia, Shigeki Tomoyama, va impulsar el desenvolupament d'aquesta embarcació motivat pel seu desig de «presentar una visió de somni de l'estil de vida de luxe, en la qual Lexus Yacht porta el potencial de mobilitat de Lexus fins a l'oceà».

Sens dubte, un autèntic exercici de disseny que es presenta com l'expressió més contemporània del llenguatge estètic L-finesse, més enllà del món automobilístic.



Reunió d'artesans

Una visió de somni que, per arribar a fer-se realitat, necessitava la col·laboració de l'esmentada i prestigiosa drassana nord-americana, que s'encarregarà de construir, comercialitzar i donar servei a aquest primer iot de producció en sèrie de Lexus, després de l'excel·lent treball realitzat amb el prototip Sport Yacht Concept.

Amb seu a Pulaski, a l'estat de Wisconsin, EUA, Marquis-Larson es presenta com el soci ideal per portar a terme aquesta incursió de Lexus al món nàutic, gràcies a la seva combinació d'inspirat disseny, manufactura artesanal i una més que reconeguda experiència i capacitat de desenvolupament tecnològic. D'aquesta manera, s'uneixen dues tendències de disseny, per combinar a la perfecció el reconegut llegat dels artesans Takumi de Lexus amb la també estructura artesanal de Marquis, a càrrec dels seus mestres constructors de vaixells (molts dels quals porten 30 anys en aquesta distingida drassana).

Així doncs, durant el procés de creació de l'LY 650 s'han conservat diverses de les propostes més atractives de l'Sport Yacht Concept de 12 metres d'eslora. Un estil convenientment adaptat a una nova configuració de doble pont de comandament de tipus Flybridge, a través d'una eslora total de gairebé 20 metres i una mànega de 5,80 metres.

Tot plegat acompanyat d'una distingida imatge en la qual adquireix especial protagonisme la seva pronunciada proa, les línies corbes de la seva coberta i les accentuades aletes de la seva popa. A la vista lateral, l'elegant ascens i caiguda de la línia del sostre desemboca a les amples i elevades aletes de la part posterior.

Les solucions de disseny exteriors afecten de manera directa l'espai interior de gran lluminositat, gràcies als grans finestrals situats a babord i estribord. El saló central és de notable amplitud i disposa de dos sofàs i les seves respectives taules als dos laterals. Un prestatge amb una televisió escamotejable fa les funcions de zona de separació del lloc de comandament, equipat amb dues butaques. A continuació es troba la zona d'accés a les tres cabines dobles, acompanyades pels seus respectius banys.

Al nivell superior es troba el segon lloc de comandament, totalment equipat per tripular el vaixell amb total comoditat. A la coberta destaquen l'ampli solàrium de proa i la ter-rassa de popa, equipada amb una confortable butaca i amb dos còmodes accessos fins a la plataforma de bany.

Entre la completa dotació de l'LY 650, els serveis connectats a través de la nova Plataforma de Serveis de Mobilitat de la companyia (MSPF, en les seves sigles en anglès) proporcionaran prestacions en matèria de seguretat, d'integració de telefonia mòbil, diagnòstic remot i manteniment , entre moltes altres.

No obstant això, tant Marquis-Larson com Lexus oferiran un extens ventall d'elements amb els quals personalitzar l'embarcació al gust de cada client, tant a nivell d'equipament de confort com de dotació tecnològica.

Pel que fa a les motoritzacions, l'LY 650 recorre a la marca Volvo Penta, concretament a les seves unitats 1200 i 1350 de la sèrie IPS, amb potències de fins a 2.000 HP. A més, disposa de dipòsits de combustible i aigua amb capacitats de 3.785 i 852 litres, respectivament, mentre que la bodega gaudeix d'un volum d'espai de 643 litres. Unes xifres més que suficients per moure's amb agilitat i poder gaudir amb la màxima comoditat de la navegació més distingida i luxosa.