KIA REALITZA UN VIATGE DE 3.741 KM EN UN E-NIRO

Kia ha completat recentment un viatge de 3.741 quilòmetres per carretera amb el nou crossover 100% elèctric e-Niro, i ha enviat un missatge als delegats presents a la vint-i-quatrena Conferència de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP24) sobre la importància d'una transició cap a formes de transport més sostenibles.

En un recorregut que va començar a Lisboa, Capital Verda Europea (EGC) 2020, i va acabar a Katowice (Polònia), ciutat en la qual va tenir lloc la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP24), el Kia e-Niro va demostrar els beneficis que proporciona un cotxe zero emissions, així com les nombroses barreres que encara existeixen perquè els vehicles elèctrics puguin generalitzar-se. Les emissions de CO2 de l'e-Niro van ser mesurades en temps real per l'equip de Vehicle Elèctric vinculat a la COP i van ser de 154 kg, la qual cosa representa una reducció del 74% de les emissions en comparació del mateix viatge realitzat amb un vehicle de combustió interna.

La mitjana de consum d'electricitat va ser de 17 kW/100 km, amb una velocitat mitjana de 71 km/h. Durant nou dies, el cotxe va passar 54,5 hores carregant, 15 hores durant el dia i 39,5 hores durant les parades nocturnes.