Revolució INDUSTRIAL

La divisió de vehicles comercials de Ford va començar la seva renovació a principi de l'any passat i té previst finalitzar-la aquest mateix 2019. Una estratègia decisiva per a la Comunitat Valenciana, ja que un important percentatge dels 400.000 vehicles anuals que es fabriquen a la factoria d'Almussafes són d'aquest segment. En aquests últims tres anys la divisió de vehicles comercials de Ford ha aconseguit liderar aquest mercat, i la seva intenció de cara al 2019 que acabem d'encetar és duplicar el creixement d'aquesta indústria.

Un dels models que s'han renovat recentment és la Transit Courier. Aquesta nova generació, a més d'un aspecte millorat i d'una nova aerodinàmica, també incorpora un motor dièsel més eficient associat a un canvi de marxes de sis relacions i que, com a novetat, no necessita incorporar l'additiu AdBlue. També s'ha millorat l'equipament, amb elements com el navegador, la càmera de visió posterior, o els sensors d'aparcament per a la part frontal del vehicle.

Un altre model que s'ha renovat aquest any és la Transit Connect, un vehicle que es fabrica a la planta de Ford Almussafes per a tot el món i en totes les seves variants. La Transit Connect ha rebut millores en el seu equipament, a més de dos nous motors, un de dièsel i un altre de gasolina. La nova versió dièsel disposa d'un propulsor d'1,5 litres i pot associar-se a canvis manuals o automàtics de fins a 8 velocitats. Per la seva banda, el motor de gasolina és de la família EcoBoost i aconsegueix reduir el consum un 12% en comparació de la versió anterior.

Entre l'ampli equipament que incorpora, s'inaugura per primer cop en un model d'aquest fabricant el sistema FordPass Connect, una aplicació que connecta vehicle i propietari, que aporta prestacions com la localització del vehicle o el consum realitzat i que fins i tot és capaç d'obrir i tancar el cotxe des de l'aplicació i amb el nostre smartphone.

L'any 2019 començarà amb la renovació de la Transit de 2 tones. Aquesta nova generació, a més d'una imatge renovada, disposarà d'un nou motor dièsel de 2.0 litres amb quatre nivells de potència: 105,130,170 i 185 cv. Un propulsor capaç d'oferir un parell motor màxim de fins a 415 Nm. A més, la nova Transit estarà disponible amb tres tipus de traccions: a l'eix davanter, a l'eix posterior i a les quatre rodes. A més, la llista d'opcionals per a aquest vehicle s'ampliarà molt més, per tal de satisfer qualsevol necessitat. El mateix passarà amb les diferents versions d'aquesta nova Transit, de caixa convencional per a càrrega o microbusos de fins a 18 places.

Les tecnologies d'hibridació també arribaran a la gamma comercial de Ford, que rebrà enguany la Transit Custom PHEV. Un model híbrid endollable que podrà funcionar amb propulsió totalment elèctrica mitjançant un motor EcoBoost d'un litre per a la recàrrega de les bateries incorporades.

Finalment, Ford ha comunicat que aquest any 2019 portarà al mercat espa-nyol el seu model Ranger Raptor. El Raptor és un pick-up desenvolupat per Ford Performance, i es tracta d'un model d'aspecte impressionant que conquistarà els amants de les sensacions fortes, ja que pot lluitar de tu a tu contra els tot terrenys més durs del mercat gràcies a unes prestacions d'un altíssim nivell.

El Ranger Raptor incorpora, entre altres elements, un xassís ultraresistent, suspensió i pneumàtics fets a mida, motor EcoBlue de 213 cv i 500 Nm de parell i un impressionant canvi automàtic de 10 velocitats.