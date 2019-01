El Touareg més civilitzat

El Volkswagen Touareg era un tot terreny amb vestit de gala, gràcies a una capacitat off-road tan extraordinària com, potser, innecessària. I diem això perquè gairebé cap dels seus propietaris arribava a aprofitar ni una dècima part del que el seu cotxe era capaç de fer en aquest terreny amb la seva elevada carrosseria, la seva potència i la seva marxa reductora. Per això en la seva tercera generació aquest model prescindeix d'aquesta reductora i la 'substitueix' per tecnologies que s'enfoquen a oferir un major confort en carretera.

El millor exemple d'això és el sistema de quatre rodes directrius, que permet un lleu gir de les que es troben situades a l'eix posterior. Aquesta tecnologia està clarament enfocada a un ús per asfalt, ja que a baixa velocitat i amb un angle contrari a les davanteres permet un gir més tancat, mentre que quan es mouen de forma simètrica a les frontals a alta velocitat permeten un pas per revolt més ràpid, apamat i segur.

La generosa tecnologia que incorpora el nou Touareg també permet a l'usuari estar més connectat al seu món amb una infinitat de sistemes de connectivitat d'última generació, als quals se sumen els darrers avenços en infoentreteniment i, com no, seguretat. En aquest últim aspecte cal ressenyar la utilització de la tecnologia de visió nocturna mitjançant infrarrojos, que permet veure a la gran pantalla digital del quadre d'instruments objectes i persones destacades amb il·lustracions tèrmiques, que serien impossibles de distingir a simple vista en la foscor.

Però no només la tecnologia està enfocada a un usuari urbanita, sinó que tot en aquest tot camí -ja no es pot qualificar el Touareg com a tot terreny- està pensat per oferir un millor comportament en un ús «civilitzat». Per començar, el nou Touareg és més gran que el seu predecessor, gràcies a uns voladissos més grans que, per contra, perjudiquen els seus angles d'entrada i sortida. Gràcies a l'augment de les seves dimensions s'ofereix un habitacle més ampli i confortable, que eleva la qualitat de vida a bord respecte l'anterior generació.

Com dèiem, el Touareg perd la reductora, però manté potents motoritzacions que li permeten, juntament amb la suspensió pneumàtica opcional i la seva elevada carrosseria, mantenir un nivell de conducció off-road que, si bé no és tan destacat com el d'anteriors generacions, es mostra més que suficient per a qualsevol aventura esporàdica.

Aquest model està disponible, de moment, amb dos motors dièsel de sis cilindres de 231 i 286 CV de potència. En breu se sumarà a aquesta oferta un de gasolina de sis cilindres i 340 CV, i a principi del 2019 també arribarà un dièsel de vuit cilindres i 421 CV. És previst un motor híbrid endollable, tot i que encara no s'ha confirmat la data. El comprador pot combinar aquests motors amb tres equipaments (Pure, Premium i R-Line) i quatre paquets decoratius (Elegance, Atmosphere, Black Style i R-Line). En la seva versió més accessible el Touareg està disponible des d'una mica menys de 65.000 euros.