Avançament EMOCIONANT

Fa poc més d'un any, Opel presentava el seu pla Pace! després d'haver entrat a formar part del grup PSA. Un projecte de futur que ara comença a prendre forma amb la presentació del nou prototip GT X Experimental, un avançament de l'emocionant futur de la marca. El GT X Experimental encarna els valors i la visió d'Opel i deixa entreveure quin serà el futur dels models de la marca. No hi ha dubte que és el primer resultat tangible d'aquest procés.

Durant la fase de concepte, Opel ha iniciat un ambiciós i intens procés de reflexió sobre si mateixa i els seus valors. A través dels seus 120 anys d'història automobilística, l'«estil Opel» pot resumir-se en aquests tres valors: alemany, accessible i emocionant. Quant al seu futur, la marca vol seguir identificada amb la més moderna i positiva expressió de les seves arrels alemanyes: la «nova germanitat» pren el millor dels valors tradicionals alemanys i els enriqueix amb calidesa i mentalitat oberta. Inspirat en l'esperit innovador d'Opel, el nou GT X Experimental capta l'essència del valuós llegat de l'empresa i proposa un futur apassionant. Combina l'enginyeria, precisió i qualitat alemanyes amb innovacions visionàries per mostrar un avançament del que seran els cotxes Opel de mitjan dècada.

La carrosseria de l'Opel GT X Experimental mostra proporcions atrevides, combinades amb la pura fluïdesa d'unes superfícies bellament estructurades. La seva rotunda silueta està accentuada per la marcada identitat gràfica que separa les zones superiors i inferiors. La secció inferior està pintada d'un lluminós gris clar, i tota la part superior, inclòs el capó, les finestres i el sostre, és de color blau nit, gairebé negre. Entre elles s'ha inclòs un marcat accent distintiu groc d'Opel, que flueix a través del cotxe per accentuar el dinamisme. La paleta de colors recorda la combinació gris/negre/groc tradicional d'Opel, però reconfigurada per crear una sensació moderna.