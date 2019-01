ja es pot reservar el SEAT LEÓN ST CUPRA R

Ja es pot reservar, per 54.606 euros, el nou Seat León ST Cupra R, una exclusiva versió limitada a 300 unitats per al mercat espanyol, que munta un motor 2.0 TSI amb 300 cv de potència associat a la tracció integral 4Drive i la caixa de canvi automàtica DSG de set relacions. Disposa d'una sèrie de millores aerodinàmiques gràcies a elements de fibra de carboni que es troben inserits a la car-rosseria, així com d'un excepcional comportament dinàmic, encara més optimitzat gràcies a l'augment de la caiguda negativa de les rodes i al Control Dinàmic de xassís DCC, amb amortidors de duresa variable.

Alhora, ofereix un alt nivell d'equipament tecnològic per garantir la seguretat, l'esportivitat i el plaer de conducció, i un paquet d'assistents amb el qual aconsegueix una conducció semiautònoma. Tot plegat amb una decoració molt exclusiva on destaquen els detalls en color Copper, tonalitat que fa un clar gest de complicitat a la nova marca Cupra. El motor 2.0 TSI de 300 cv permet accelerar de 0 a 100 km/h en només 4,9 segons i aconseguir una velocitat màxima de 250 km/h. Aquestes prestacions no són incompatibles amb l'eficiència, com demostren les seves emissions de CO2 de 161 g/km i el seu reduït consum de només 7,1 litres als 100 km en cicle combinat.