Jaguar  I-PACE PER A LA CAVALCADA DE REIS DE MANRESA

Gràcies al Grup d?Automoció Sala Team, concessionari oficial Jaguar, Land Rover i Suzuki i servei oficial Seat, Regió7 va participar a la cavalcada de Reis de Manresa amb un Jaguar I-PACE, el primer vehicle 100% elèctric de la marca britànica. És habitual que cada any el Grup Sala Team cedeixi els seus vehicles als participants de la cavalcada, però enguany ha sigut la primera ocasió per al diari de fer-ho al volant d?un vehicle elèctric. I a més, no es tracta d?un elèctric qualsevol: amb una potència de 400 CV provinent dels seus dos motors elèctrics, ofereix una acceleració de 0 a 100 km/h en 4,8 segons i una autonomia de 480 quilòmetres.