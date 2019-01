SINTONIA PERFECTA entre cotxe i conductor

S i per alguna cosa es distingeixen els models de Mazda és pel seu excepcional comportament, un aspecte que és portat literalment fins a l'excel·lència amb l'evolució del Mazda6. La berlina japonesa es va actualitzar l'any passat amb un redissenyat exterior, un interior més elegant i refinat i tecnologies d'avantguarda com l'Apple Car Play i Android Auto, entre moltes altres. I evidentment, també amb millores estructurals per optimitzar encara més el seu dinamisme.

Malgrat que els avenços estètics i tecnològics són molt notables, sens dubte destaquem la millora del comportament del vehicle a la carretera. No tant perquè fos un punt a optimitzar respecte al seu predecessor, sinó més aviat per tot el contrari. El mínim marge de millora que permetia l'anterior Mazda6 obligava els enginyers a realitzar un treball tan precís com minuciós per aconseguir un resultat satisfactori.

Mazda ha millorat les prestacions de totes les motoritzacions Skyactiv, entre les quals es troba el propulsor 2.2 Skyactiv-D que muntava la unitat de proves. A través d'una nova combustió ràpida multietapa i d'un nou sistema de reducció catalítica selectiva, s'aconsegueix no només un millor rendiment dels 184 cv que entrega el propulsor, sinó una optimitzada eficiència per reduir el consum fins als 5,1 l/100 km.

Aquest motor empeny des de baixes revolucions per tenir una resposta contundent a qualsevol de les sis marxes que ofereix el seu canvi manual de sèrie (opcionalment es pot muntar una caixa de canvis automàtica de convertidor de parell amb 6 velocitats), i ho fa a més amb un nivell de sonoritat i remor contingut, la qual cosa redunda en l'excepcional qualitat de vida a bord que es percep en el seu luxós i espaiós interior.



comportament millorat

Com comentàvem a l'inici, si haguéssim de destacar alguna cosa en l'evolució d'aquest nou Mazda6 seria, sense cap mena de dubte, el seu comportament en carretera. La marca japonesa ha portat al límit aquesta sintonia entre home i màquina que forma part de la seva idiosincràsia.

Al volant d'aquesta berlina el conductor nota que cada gest es transmet de forma directa i precisa a l'asfalt. Per aconseguir-ho, el Mazda6 disposa ara d'una major rigidesa de la carrosseria i modificacions en la direcció i la suspensió. Aquesta última ofereix un compromís envejable entre aplom i confort.

És capaç de filtrar les irregularitats de l'asfalt per evitar que es percebin a l'habitacle, alhora que de forma sorprenent manté estable la carrosseria fins i tot en trams revirats i en les condicions més exigents. Aquesta dualitat beneficia el confort de marxa al mateix temps que potencia la confiança del conductor i, per tant, la seguretat.



mÉS precisió

Un altre aspecte notablement millorat és la direcció. Aquesta és encara més directa i precisa que la del seu predecessor, la qual cosa es tradueix, un cop més, en un nivell més alt de control i de confiança per part del conductor. Resulta impressionant observar com el vehicle segueix el guiat marcat pel volant, passant exactament per la traçada on vol anar el conductor.

Aquesta fidelitat és resultat directe d'una rigidesa extraordinària de la car-rosseria, com hem comentat abans, i d'un perfecte equilibri de pesos en la configuració del vehicle. Gràcies a això i malgrat les seves generoses dimensions (4.870 mm), el Mazda6 es mou com un vehicle dinàmic de mida compacta.