COM UTILITZAR EL NAVEGADOR SENSE PERILL

El primer que cal tenir en compte a l'hora d'utilitzar el navegador és on col·locar-lo, especialment si no forma part de l'equipament de sèrie del vehicle. Ha d'estar col·locat estratègicament per tal d'evitar que es produeixi una reducció de la visibilitat del conductor, i sempre ha d'estar fixat al sistema oficial del fabricant per evitar que caigui i provoqui distraccions. A més, i això és molt important, s'ha d'instal·lar on no pugui taponar la sortida dels airbags en cas d'accident. Per evitar qualsevol distracció al volant, cal programar la ruta abans de començar a conduir o mentre el cotxe estigui aturat; en cas contrari, podem ser sancionats amb una multa de 200 euros i la retirada de tres punts en el carnet. Distreure's durant només 3 segons per manipular el navegador a una velocitat de 120 quilòmetres per hora suposa recórrer una distància de més de 100 metres –un camp de futbol– i perdre's cinc de cada deu senyals.