El Volvo P1800 és probablement el model icònic de tots els temps de la marca escandinava. Es va fer famós a tot el món per ser el vehicle conduït per Roger Moore interpretant el paper de Simon Templar en la sèrie de televisió dels seixanta «El Santo». Fabricat des del 1961 fins al 1973, el P1800 és avui dia un clàssic molt cobejat entre els col·leccionistes no només per la seva bellesa, sinó per la seva gran potència i dinamisme, inusuals per a l'època.