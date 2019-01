Adeu a l'embús

Els conductors passen avui dia uns 50 minuts al volant a l'hora de realitzar els seus desplaçaments quotidians. Des de l'any 2017, Audi estudia amb el projecte «Hora 25» la manera de reduir aquest temps per tal de millorar no només la qualitat de vida del conductor sinó també la de tots els ciutadans.

Basant-se en la ciutat alemanya d'Ingolstadt, on Audi té la seva seu central, planteja com els cotxes autònoms ajudaran a resoldre els problemes del trànsit. Aquests beneficis seran més grans quan es combinin amb un control intel·ligent del trànsit i una major taxa d'ocupació per cotxe. En una xarxa de trànsit completament automatitzada, més persones (el 12% més) es podran transportar en menys temps (el 33% menys) en els desplaçaments quotidians.

Però, quants cotxes autònoms serien necessaris per arribar a optimitzar el trànsit? Com a mínim el 40%. Els dispositius electrònics poden mantenir la distància necessària amb altres vehicles, no conduir massa de pressa i respondre als senyals de trànsit. No obstant això, en situacions de trànsit mixt això és un desavantatge per al flux de vehicles. Els temps de desplaçament només es redueixen significativament amb un increment dels cotxes autònoms: si avui als carrers d'Ingolstadt només hi circulessin cotxes autònoms, la durada dels trajectes es reduiria com a mínim el 25%.

De la mateixa manera, els vehicles connectats, autònoms i compartits també proporcionaran a les ciutats noves oportunitats per tal d'utilitzar i redistribuir l'espai, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida urbana. Per exemple, amb vehicles autònoms es podrien adaptar les vies de quatre carrils per sentit a només un, i utilitzar aquest espai per a vianants o bicicletes.

A més, aquest estudi té en compte que, amb un nombre més alt de cotxes autònoms, tindrien accés a la mobilitat persones sense carnet de conduir i nens.