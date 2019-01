SUV Racing

Cupra és a Seat el que AMG és a Mercedes, M Motorsport a BMW o RS a Audi; la marca que s'encarrega de desenvolupar, posar a punt i comercialitzar les versions més esportives de la seva matriu. El seu nom, que fins ara coronava les variants més esportives de Seat, va néixer de combinar els anglicismes Cup i Racing i va servir per celebrar el primer títol de la marca espanyola al mundial de ral·lis.

Avui, transformada en una marca -amb tot el que això comporta- i després d'anunciar que llançaran set models nous fins l'any 2021, Cupra es vesteix de llarg presentant el primer model del seu catàleg, l'Ateca, amb el qual hem realitzat una presa de contacte.

Sabedors de com fan les coses a Seat Sport, el departament de competició de la marca espanyola que s'ha involucrat molt directament en el desenvolupament d'aquest Cupra Ateca, i coneixent Jordi Gené, l'encarregat de la seva posada a punt -les seves declaracions es poden llegir en un quadre a part-, no teníem cap mena de dubte que el cotxe seria excel·lent. A més, els ingredients amb què s'ha «cuinat» ja són brillants en origen, des de l'Ateca en si mateix. La versió més potent fins a la data tenia 190 CV, que ara, gràcies a l'excel·lent motor 2.0 litres que ja coneixíem del León Cupra i al seu ràpid canvi de doble embragatge i 7 velocitats, arriba als 300 CV. Així, el treball de Cupra s'ha centrat en el desenvolupament de les suspensions i els frens per aconseguir un conjunt extremadament ràpid, sense que perdi la versatilitat pròpia de la seva condició SUV. De fet, gràcies als seus 247 km/h de velocitat punta i a una acceleració 0-100 km/h en 5,2 segons -fàcilment assolible, ja que disposa de sistema Launch Control d'arrencada automàtica-, és un dels models més ràpids sortits del fabricant espanyol; mentre que el seu espaiós interior o els 485 litres de capacitat del maleter romanen intactes. D'altra banda, tot i muntar enormes llantes de 19 polzades i pneumàtics destinats en un 100% a un ús per l'asfalt, la seva altura lliure al terra (20 centímetres) li permet transitar amb certa facilitat per la majoria dels camins.

Estètica i equipament

Com no podia ser d'una altra manera, el Cupra Ateca llueix un aspecte exterior molt esportiu, amb para-xocs, passos de roda i taloneres específiques, quatre sortides d'escapament, llantes ventilades d'atractiu disseny i 19 polzades de diàmetre, alerons, etc. La paraula Cupra presideix el frontal i la part posterior amb logos de generosa grandària, mostrant, orgullosament, la seva condició esportiva.

Passant a l'interior, respirem el mateix ambient esportiu, amb materials d'alta qualitat i uns ajustos i acabats encara millors que els que llueix un Ateca de Seat. Costures en color coure -com els emblemes de la marca-, un gran logo al volant, seients esportius entapissats parcialment en Alcántara, pedals d'alumini...

Pel que fa a l'equipament, disposa d'accés i arrencada sense clau, carregador sense fils per al telèfon, càmeres de visió perifèrica, sistema multimèdia amb pantalla tàctil de 8 polzades amb instrumentació addicional i navegador, sistema d'aparcament semiautomàtic i un llarguíssim etcètera.

Cal destacar el comandament giratori situat al costat de la palanca de canvis, des del qual podem seleccionar els sis modes de conducció disponibles: Normal, Sport, Individual, Snow, Off-Road i Cupra.

Com a opcions només queden els discos davanters perforats de 370 mil·límetres amb pinces Brembo de quatre pistons o els seients esportius de tipus baquet.

Al volant

Un cop seiem al ben dissenyat i molt ergonòmic lloc de conducció ens crida l'atenció la qualitat de construcció del cotxe i la sensació de qualitat que transmet. Ens vam incorporar al dens trànsit urbà per comprovar com, tot i la seva elevada potència, és possible realitzar una conducció suau i relaxada, sense estrebades ni excessiu soroll o vibracions. Com si d'un Ateca estàndard es tractés. El mateix succeeix quan abordem l'autovia; és sensible als modes de conducció que seleccionem, però la seva precisió i absència de balancejos no li resten confort. Arribem així a l'autopista i accelerem a fons per primer cop a l'accés. El caràcter canvia de manera radical, accelera molt bé i amb una decisió que ens arrenca un primer somriure. La tracció total evita patinades i l'eix posterior ens ajuda a inscriure'l just allà on volem. Aviat ens cansem de l'autopista i busquem carreteres revirades, on independentment de l'estat de l'asfalt, el Cupra Ateca ens dona el millor de si. El ritme que permet és molt més alt que el d'altres SUV que gairebé el doblen en potència, però també en pes. Així, els 4,38 metres de longitud i els 1.615 quilos que pesa fan gala d'una progressivitat i efectivitat sorprenents. No és difícil explotar el seu elevat potencial perquè les suspensions s'ho empassen tot i mantenen sempre el contacte amb el terra, mentre que els seus potents, dosificables i -gràcies a Déu- inesgotables frens i ajudes electròniques a la conducció, ens donaran un cop de mà quan siguem massa optimistes amb les nostres capacitats.

Finalment, i malgrat l'escàs perfil dels seus amples pneumàtics en mesures 235/40/19, no vam voler deixar de sortir a un camí no asfaltat per comprovar que fins i tot en aquestes desfavorables condicions per a un cotxe tan ràpid i efectiu, el Cupra Ateca compleix amb escreix a nivell dinàmic.

Conclusió

Amb un preu de 44.899 euros, el Cupra Ateca és un cotxe gairebé únic. No hi ha un model de la seva grandària amb 300 CV de potència i els que superen aquesta xifra són clarament més grans, pesats i cars. Malgrat ser tan ràpid i efectiu com divertit, no perd la seva versatilitat i permet tot tipus d'ús, amb consums força raonables -la marca homologa un consum mitjà de 7,4 l/100 km-, amb la qual cosa estem davant d'un model tan brillant com recomanable.

Per aquest preu tindrem un SUV, un familiar i un esportiu alhora. Per tractar-se del primer model de la nova marca Cupra, el llistó ha quedat molt amunt.