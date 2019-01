El BMW Vision iNEXT presentat al CES de Las Vegas mostra com seran els automòbils quan no hagin de ser conduïts per una persona. I ho fa mitjançant un habitacle diàfan en el qual, un cop seleccionat el mode de conducció autònoma, el conductor interactua amb l'Intelligent Personal Assistant de BMW, que fa suggeriments i controla diversos serveis digitals per al conductor, des de videoconferències fins a compres i funcions per a la llar intel·ligent.