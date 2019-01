Per a l'aventura diària

El mercat de l'automòbil segueix sota les influències de les tendències tot terreny. L'èxit de vendes obtingut per les noves generacions dels ara anomenats SUV ha comportat que molts segments hagin optat per mostrar una renovada orientació d'allò més campestre. Aquest és el cas de Peugeot i el seu nou Rifter, un model de marcat caràcter polivalent amb què la marca francesa proposa una més que interessant alternativa per aconseguir una «mobilitat total». El Rifter es presenta com un híbrid a mig camí entre monovolum, tot camí i turisme, amanit amb uns nivells de practicitat i capacitat interior que, a més, l'habiliten per exercir qualsevol tasca professional diària.



Una encertada combinació que es reforça amb diversos detalls comercials, com el fet d'estar disponible en dues configuracions de carrosseria: Standard (4,40 metres) de 5 places, i Long (4,70 metres) amb tres fileres de seients per acollir fins a 7 passatgers. A més, disposa d'unes portes laterals lliscants que ofereixen un còmode accés al seu habitacle gràcies a la seva àmplia obertura. També és destacable la seva porta posterior, que incorpora un vidre practicable que permet accedir al maleter.

estètica SUV



El Rifter presenta tota una sèrie de característiques estilístiques i funcionals pròpies de l'univers SUV, com ara la distància a terra realçada; les rodes sobredimensionades; les àmplies motllures a la part baixa de les portes; la carrosseria, passos de roda i para-xocs específics o els carenats tant al frontal com a la part del darrere. Els més aventurers poden sortir dels camins asfaltats amb l'Advanced Grip Control o fins i tot amb un sistema de tracció total opcional.



El seu interior és totalment equiparable al d'un monovolum compacte, i destaca per la seva modularitat i orientació pràctica. En aquest sentit, gaudeix d'un volum de càrrega que parteix dels 775 litres de la versió 5 places i que arriba als 4.000 litres amb els seients abatuts de la versió llarga. A més, incorpora un ampli ventall de compartiments repartits per tot l'habitacle. Cal destacar altres detalls, com l'airbag frontal del passatger de tipus «Bag in Roof», que està situat al sostre i permet alliberar l'espai suficient per acollir un compartiment tancat i refrigerat.

peugeot i-cockpit



El lloc de conducció del nou Rifter està equipat amb la nova generació del Peugeot i-Cockpit, amb el seu volant compacte, una pantalla tàctil capacitiva de 20,32 cm (8 polzades) i un quadre d'instruments elevat. Per la seva banda, l'equipament multimèdia incorpora dues entrades USB i una d'àudio, i un carregador de mòbils per inducció.



La gamma de motors inclou cinc alternatives gasolina i dièsel amb potències de fins a 130 cv. Concretament, vam tenir l'ocasió de posar-nos als comandaments de la versió de carrosseria Standard amb el dièsel BlueHDI de més potència. Un motor 2.0 de 130 cv de sobrades prestacions per moure amb facilitat i amb una excel·lent eficiència el nou Rifter de Peugeot.