QUÈ ÉS LA DETECCIÓ DE VIANANTS?

La indústria de l'automòbil ha apostat pel desenvolupament de sistemes d'actuació autònoms amb tecnologies que permeten detectar vianants a la carretera i activar els frens de manera automàtica si el conductor no respon als avisos. El sistema de detecció de vianants processa informació des d'un radar ubicat al para-xocs posterior i una càmera muntada al parabrisa, mentre que una base de dades de 'formes de vianants' permet que el sistema distingeixi la gent de la resta d'elements habituals de l'entorn de la carretera, com ara arbres o senyals de trànsit. Aquesta tecnologia de Detecció de Vianants pot predir fins i tot quan algú que circula per la vorera s'ha de creuar amb la trajectòria del vehicle.