Tecnologia industrial

La Mercedes-Benz Sprinter fa ni més ni menys que 22 anys que és al mercat, en els quals se n'han venut més de 3,4 milions d'unitats en dues generacions. Si el seu llançament ja va suposar tota una revolució en crear el segment de les furgonetes grans, l'arribada d'aquesta nova entrega no és menys important, ja que trasllada la connectivitat al món del vehicle industrial.



«La Classe S de les furgonetes», que és com Mercedes-Benz denomina la nova Sprinter, incorpora els nous serveis en xarxa Mercedes PRO connect, combinats amb els renovats sistemes multimèdia MBUX, que proporcionen la base telemàtica perfecta per cobrir tots els requisits logístics i de transport; des de la complexa gestió d'una gran flota, a la d'una petita. Mercedes PRO connect permet als gestors mantenir-se connectats amb tots els vehicles i conductors de la seva flota. Gràcies a aquesta eina, poden administrar tasques en línia i disposar en temps real de dades com la ubicació, el nivell de combustible o els intervals de manteniment del vehicle.



A tot això cal sumar-hi sistemes de seguretat i ajuda a la conducció també inusuals en aquest segment. Destaca especialment el sistema de control de distància basat en radar Distronic i els assistents actius com el de frenada, el de manteniment de carril i el d'atenció. El paquet d'aparcament opcional, amb càmera de 360 graus, o l'assistent de senyals de trànsit també contribueixen a alleugerir la feina del conductor. L'assistent de vent creuat està inclòs de sèrie.



1.700 variants



Carrosseries Furgó, Combi, plataforma oberta, xassís amb bastidor, minibús o cabina tractora; tres tipus de transmissió, dissenys de cabina, longituds de carrosseria, tonatges, altures del compartiment de càrrega, diferents elements d'equipament... la Sprinter admet més de 1.700 combinacions de carroseria diferents.



En aquesta tercera generació destaca especialment la introducció d'una versió de tracció davantera, i pel que fa a les motoritzacions, s'ofereix un dièsel de 4 cilindres -de114, 143 i 163 cv- i un dièsel V6 de190 cv. També es pot triar entre transmissió manual de sis marxes o automàtica, tant en la versió de convertidor de parell i nou velocitats per a les versions de tracció davantera, com en la coneguda 7G-Tronic Plus per a la resta. La nova Sprinter està disponible des de 22.919 euros.