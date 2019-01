L'automatització de la conducció ha arribat a la indústria de l'automoció i ho ha fet per quedar-se. Més enllà de percebre's com un element de confort, aquest tipus de sistemes s'han consolidat com un factor essencial a l'hora de realitzar la compra d'un vehicle.



Solucions com les dels sistemes d'aparcament automatitzat, d'ajuda al manteniment de carril o d'assistència i frenada automàtica d'emergència, entre molts altres, són cada vegada més demanades pels usuaris, tal com es desprèn del recent estudi realitzat per l'empresa Bosch sobre la percepció de la conducció automatitzada. En aquest estudi els conductors espanyols mostren la seva preferència per lliurar el control a l'automòbil a l'hora de realitzar la maniobra d'aparcament, i a l'hora de buscar una plaça d'estacionament.

equipament obligatori



Els sistemes d'assistència a l'aparcament es troben en la primera fase d'instal·lació a Espanya, seguits pels sistemes de frenada automàtica d'emergència. Aquests últims ajuden a evitar o mitigar les conseqüències en cas que s'estigui a punt de produir una col·lisió amb el vehicle precedent. «Els sistemes d'assistència al conductor no són només bons dispositius que fan la conducció més còmoda, sinó que també poden salvar vides», assegura Dirk Hoheisel, membre del Consell d'Administració de Bosch. La Unió Europea està preparant la legislació perquè els assistents de frenada d'emergència siguin obligatoris. El 31% dels turismes registrats a Espanya l'any 2017 estaven equipats amb aquest sistema.



El que també ha mostrat l'estudi estadístic de l'any 2017 és que les funcions d'ajuda al manteniment del carril i de detecció de senyals són cada vegada més comuns. Un 30% dels cotxes nous venuts l'any passat equipava un sistema d'ajuda al manteniment del carril, una cinquena part incorporava, a més, el de detecció de senyals, i un de cada cinc automòbils nous disposava d'un sistema d'il·luminació intel·ligent per facilitar la conducció nocturna.

popularitat creixent



Igual que a Espanya, els assistents d'aparcament i els sistemes de frenada automàtica d'emergència són cada vegada més populars en altres països europeus. La quota d'instal·lació dels sistemes d'assistència a l'aparcament a Espanya (54%) és inferior a la de la resta de països europeus, a excepció d'Itàlia i Rússia.



En aquests tipus de sistemes, França està al capdavant amb un 85% d'equipament, mentre que Itàlia ocupa l'últim lloc amb un 44%. Pel que fa al sistema de frenada automàtica d'emergència, la quota d'Espanya, el 31%, és inferior a la de països com Bèlgica o Alemanya, que tenen el 54%, i similar a la de França (31%). En el terreny dels sistemes d'ajuda al manteniment de carril, Espanya (30%) està lleugerament per sota de la resta i tan sols al davant d'Itàlia (27%) i de Rússia (6%).



més seguretat i menys estrès



Els sistemes d'assistència al conductor estan sempre atents a possibles situacions complexes de conducció i ajuden a prevenir accidents o fins i tot a salvar vides. Per aquesta raó, Bosch està desenvolupant una gamma cada vegada més àmplia de sistemes que protegeixen els usuaris de la carretera i alleugen l'estrès dels conductors.



Amb el desenvolupament tècnic constant dels sistemes d'assistència al conductor, Bosch està creant també les bases tècniques per a la conducció automatitzada del futur. Amb aquesta experiència, la companyia ja és líder en innovació en moltes àrees clau de la conducció automatitzada, des de sensors d'entorn i intel·ligència artificial fins a la gestió electrònica de la frenada.