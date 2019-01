COM CUIDAR ELS FILTRES DEL VEHICLE

Al vehicle hi trobem diferents tipus de filtres: d'aire, d'oli, de combustible... Cadascun compleix una funció igualment vital per al funcionament del cotxe. El d'oli impedeix que les partícules metàl·liques que es desprenen del propulsor després del seu ús puguin danyar el motor. Per això és important mantenir-lo net, i es recomana canviar-lo cada vegada que se substitueixi l'oli. La funció del filtre del combustible varia en funció de si ens trobem davant d'un motor dièsel o gasolina. En aquests últims elimina les impureses del combustible abans que arribin al motor, mentre que en els dièsel serveix per eliminar l'aigua i evitar la corrosió dels elements metàl·lics del propulsor.