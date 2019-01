Distinció HÍBRIDA

La gamma de berlines de luxe Lexus es completa amb l'arribada de l'ES. Es tracta d'una variant intermèdia del catàleg japonès, situada entre els GS i el gran model de representació LS. Tot i que aquest model es troba en la seva setena generació amb més de 2,3 milions d'unitats venudes al llarg dels seus 30 anys de comercialització, es presenta com un vehicle inèdit al mercat europeu, al qual s'incorpora amb una configuració sedan de quatre portes i gairebé 5 metres de longitud (4,98 m) al més pur estil Gran Turisme.



inspiració «LC»

El model ES 300h recorre a nombrosos detalls estètics que trobem a l'LC, el cupè d'altes prestacions del fabricant nipó. Entre d'altres, cal destacar la sobredimensionada graella davantera o els afilats fars de led, així com la fluida línia de la carrosseria, que li atorga un innegable i atractiu estil cupè.

A més a més, la gamma es distribueix amb els nivells d'acabat Eco, Business, Executive, Luxury i F-Sport, i aquest dar-rer està caracteritzat per l'aleró posterior, les llantes de 19 polzades i diversos detalls d'acabat interiors i seients específics.



lexus future interior

A l'interior destaca el desenvolupament del concepte Lexus Future Interior, que combina un habitacle centrat en el conductor amb una àrea àmplia i còmoda per al passatger davanter. Aquesta proposta de disseny se centra en la idea de «Seat in Control» (seient sota control) que posa especial èmfasi en la ubicació de la pantalla central de 12,3 polzades amb control tàctil remot i el panell d'instruments en un reduït espai, que es troba dins del camp de visió.

També disposa d'una pantalla en color i visualització frontal de tipus Head Up Display de grans dimensions (260 x 97,5 mm), que projecta informació rellevant de la conducció al parabrisa. L'ES es beneficia d'una estudiada posició de conducció. Lexus ha fet especial èmfasi en el disseny dels seients ajustables en 12 direccions de sèrie, amb un complex desenvolupament i la possibilitat d'equipar calefacció en el cas dels davanters, juntament amb un nou sistema de ventilació per aspiració directament de l'aire condicionat.

Les places posteriors gaudeixen de les millors dimensions entre els respatllers davanters i del darrere (1.025 mm). Alhora, els passatgers de les places posteriors poden reclinar els seients en un angle de 8 graus per aconseguir més comoditat. Juntament amb el profund treball realitzat en matèria d'insonorització, és destacable les possibilitats que ofereix l'ES 300h en l'apartat d'equipament multimèdia, amb alternatives com el sistema Mark Levinson Pure Play de 17 altaveus desenvolupat de manera específica per a aquest model.



quarta generació híbrida

Una aposta basada en el luxe i el màxim confort que, de moment, tan sols estarà disponible en una única versió ES 300h. Aquest model recorre a la quarta generació del sistema de propulsió híbrid de Lexus, en aquesta ocasió format per un motor de gasolina de quatre cilindres i 2.0 litres que treballa amb una unitat elèctrica per entregar una potència conjunta de 218 cv.

D'aquesta manera, l'ES 300h ofereix un destacat nivell de prestacions amb un consum anunciat per la marca de només 5,3 litres cada 100 quilòmetres. Aquesta planta motriu recorre a un canvi automàtic de 6 velocitats, equipat amb unes pràctiques lleves al volant. Totes les versions de l'ES ofereixen la possibilitat de triar entre els modes de conducció Eco, Normal i Sport, mentre que els vehicles equipats amb AVS (de sèrie a la versió F Sport) substitueixen l'Sport per l'Sport S, i afegeixen el mode de conducció Sport S +.

En matèria dinàmica, l'ES utilitza una nova plataforma que combina una extraordinària agilitat amb uns elevats nivells de confort. Entre altres sistemes, pot equipar l'anomenada Suspensió Variable Adaptativa (AVS) i una avançada direcció assistida elèctrica. Pel que fa a l'assistència a la conducció, l'ES incorpora la segona generació del Lexus Safety System +, que ofereix millores en el sistema d'il·luminació adaptativa, així com funcions addicionals de detecció de vianants i ciclistes en conducció nocturna, o també de frenada automàtica d'emergència en maniobres d'aparcament.

Ja a la venda a la xarxa oficial Lexus, els preus de l'ES 300h varien entre els 45.000 euros de la versió d'entrada a la gamma, fins als 65.800 euros de la versió més equipada.