Mini celebra ELS 60 aNYS AMB una edició especial

Mini celebra el seu 60è aniversari presentant un nou model de disseny que reflecteix a la perfecció la procedència britànica de la marca i el caràcter àgil del mític vehicle. El nou model, anomenat Mini 60 Years Edition, disposa d'unes característiques específiques de disseny i un equipament exclusiu d'alta qualitat, elements que posen de manifest l'esperit esportiu de la marca. Aquesta edició especial es llançarà a partir del proper mes de març com a Mini de tres o cinc portes i amb quatre motoritzacions diferents.

El nou Mini 60 Years Edition està inspirat estèticament en els cotxes de curses britànics, ja que la pintura de la carrosseria en color British Racing Green IV recorda la trajectòria esportiva de la marca. Com a alternativa, s'ofereixen els colors Midnight Black Metallic, Moonwalk Grey Metallic, Melting Silver Metallic i Mini Yours Lapisluxury Blue. El color de la carrosseria es combina amb una tonalitat lacada en color Pepper White o negre per al sostre i les cobertes dels retrovisors exteriors. A més, el disseny exclusiu de les franges del capó i les llantes d'aliatge lleuger de 17 polzades atorguen una imatge inconfusible a aquesta edició especial. D'altra banda, el distintiu de l'edició 60 Years apareix en diversos llocs del vehicle per remarcar la seva exclusivitat.