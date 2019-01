KAMIQ ha estat el nom triat per Skoda per anomenar el seu nou crossover, que es posicionarà com el tercer SUV de la marca txeca al mercat europeu. La paraula KAMIQ procedeix de la llengua del poble inuit que habita el nord del Canadà i Grenlàndia, i serveix per descriure una cosa que encaixa a la perfecció com a segona pell en qualsevol situació. Serà presentat oficialmet el proper mes de març al Saló de l'Automòbil de Ginebra.