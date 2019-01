El segment dels furgons comercials és un clar exemple de com ha evolucionat l'automòbil els últims anys. Al principi eren concebuts com simples eines de treball, però aquest tipus de vehicles s'han anat adaptant fins arribar a consolidar-se com una nova alternativa de mobilitat caracteritzada per la seva polivalència d'ús. Un escenari en el qual es posiciona clarament la Citroën Berlingo. La marca francesa té en aquesta segona generació del seu vehicle comercial un dels més clars exponents de les noves tendències que envolten actualmen el món de les ja «antigues» furgonetes.



estil SUV

Per això, la Berlingo combina a la perfecció la capacitat interior dels furgons de treball amb la versatilitat i l'enginy de distribució dels monovolums, així com una estètica al més pur estil SUV. A això també hi contribueix una alçada lliure a terra superior, les barres del sostre o la signatura lumínica frontal, situada a dos nivells i que equipen els Aircross, l'oferta SUV de Citroën.

També són destacables altres detalls, com ara les insercions laterals -denominades «air bumps»- i l'àmplia elecció de colors, amb la qual es pot personalitzar la seva carrosseria amb una extensa combinació de possibilitats. En el cas de la unitat provada, disposava del pack taronja denominat XTR, que inclou, a més, unes llantes d'aliatge de 17 '', proteccions als para-xocs en el color de la carrosseria i un ambient interior específic Wild Green.



dues mides

Un altre dels punts forts de la gamma Berlingo és la doble oferta de carrosseries M i XL, amb 4,40 i 4,75 metres de llarg respectivament i distribucions interiors per a 5 i 7 passatgers disponibles en tots dos casos. A més, la modularitat i capacitat interior es presenten com dos dels seus punts forts, amb un ampli volum de càrrega de 775 litres de capacitat, tal com vam poder comprovar en la versió de menor longitud i amb dues files de seients.

També és remarcable l'accessibilitat al seu interior gràcies a les dues àmplies portes corredisses laterals, així com al maleter, ja sigui a través de la porta o de la finestra posterior practicable. La versatilitat interior es complementa amb ni més ni menys que 28 espais portaobjectes. Entre tots, destaca especialment el sostre multifunció Modutop de nova generació, que ofereix més lluminositat, o la guantera Top Box, única gràcies a la implantació d'un Airbag in Roof. Un altre punt que cal esmentar és el senzill mecanisme que permet abatre els tres seients individuals posteriors i que permet a la Berlingo disposar d'un terra totalment pla.

En l'apartat tecnològic, la Berlingo presenta una pantalla digital d'àmplies dimensions situada al centre de la consola i amb un intuïtiu maneig i àmplies prestacions en matèria de connectivitat i serveis multimèdia. Alhora, disposa de fins a 19 sistemes d'ajuda a la conducció, entre els quals hi ha l'anomenat Grip Control amb assistent de descensos, que millora de manera notable el seu comportament fora de l'asfalt.



de 75 a 130 cv

La gamma de motoritzacions de la nova Berlingo està composta per tres versions dièsel HDi de 75, 100 i 130 cv i dues alternatives gasolina PureTech de 110 i 130 cv. Tots van associats a canvis manuals, tot i que les versions més potents també poden equipar la transmissió automàtica de 8 marxes.